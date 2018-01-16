Любители прекрасного выходят на большую сцену

Самый молодой коллектив Свердловской филармонии - Екатеринбургский хор любителей пения - даст первый концерт. Вместе с Симфоническим хором филармонии вечером 16 января музыканты исполнят рождественский гимн «Тихая ночь», «Ave Maria» Баха-Гуно, а также самостоятельно, без поддержки коллег-профессионалов, колядки и украинскую народную песню «Щедрик». Послушать концерт могут все желающие - на сайте Свердловской филармонии проведут прямую трансляцию. Хор любителей пения в Екатеринбурге собрали год назад. В него вошли 130 энтузиастов без музыкального образования.