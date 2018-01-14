Дирижирование – это естественный обмен

Марис Янсонс ‑ одно из самых громких имен на мировой музыкальной сцене, без которого невозможно представить историю современной музыки. Признанный одним из лучших дирижеров мира, он возглавляет оркестры Баварского радио и Консертгебау, активно гастролирует, и, к сожалению, редко выступает в России. 14 января выдающемуся дирижёру исполняется 75 лет.

Музыка у Мариса Янсонса в крови. Его отец был дирижером, мать – оперной певицей. Когда Марис был ребенком, его семья переехала в Петербург, где Янсонс учился играть на скрипке и дирижировать. Ещё в юности ему удалось преодолеть железный занавес, пройдя обучение сначала в Ленинградской консерватории, а затем в Вене у Ганса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

Благодаря активной гастрольной деятельности, многочисленным записям, теле- и радиотрансляциям мастерство дирижера признано во всем мире. Марис Янсонс сотрудничает с лучшими симфоническими коллективами мира: он был приглашенным дирижером Берлинского, Венского и Лондонского филармонических оркестров, а также ведущих оркестров Соединенных Штатов Америки.

«Моя задача – понять индивидуальные качества оркестра и сохранить их. В процессе совместного творчества происходит естественный обмен – что-то даю музыкантам я, что-то они мне, – и это прекрасно», – так Марис Янсонс охарактеризовал свой художественный подход.

14 января к юбилею Мариса Янсонса в Концертном зале радио «Орфей» прозвучит концерт Симфонического оркестра Баварского радио под управлением маэстро, солист Даниэль Баренбой. В программе – Концерт №5 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена и Симфония №5 Сергея Прокофьева.