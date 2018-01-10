Скончался оперный певец Александр Ведерников

Народный артист СССР, один из самых прославленных басов ХХ века Александр Ведерников умер на 91 году жизни.

По окончании Московской консерватории, Ведерников стал солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Но большую часть творческой жизни он отдал Большому театру, где был солистом с 1958 по 1990, а затем в этом театре работал консультантом по вокалу.

Александр Ведерников был чрезвычайно востребован и в зарубежных оперных театрах. Дискография певца насчитывает свыше 30 дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.