Бас планетарного масштаба

Роль – это жизнь, считает Евгений Нестеренко. 8 января выдающемуся певцу исполняется 80 лет.

«Бас планетарного масштаба» – пишут о нем критики. «Нестеренко — законный наследник знаменитых русских басов: Шаляпина, Михайлова, Григория и Александра Пироговых — преемник их славы», - говорил Георгий Свиридов.

Ещё при первом появлении на сцене Большого театра Евгения Нестеренко стали называть «вторым Шаляпиным». И это не случайно: впервые Евгений Евгеньевич выступил в своей любимой роли Бориса Годунова в Гданьске, причём костюм, который он надевал, принадлежал Фёдору Ивановичу Шаляпину. Для певца это был словно знак судьбы - ведь Шаляпин всегда был кумиром Нестеренко.

Среди несметного множества призов и премий, которыми награжден певец, есть одна, которую ему вручили «как одному из величайших «Борисов» всех времен» ‑ это медаль «Золотой Виотти» итальянского города Верчелли. А вот в Баден-Бадене не сочли нужным отмечать какую-то одну роль Нестеренко и в 1992-м году присудили приз имени Вильгельма Фуртвенглера «как одному из величайших басов нашего столетия».

За многие годы творчества он исполнил более 80 оперных партий, открыл публике многие вокальные сочинения Шостаковича и Свиридова. Он стал одним из первых советских певцов, исполнявших на сцене Ла Скала итальянскую классику.

Более 35 лет Евгений Евгеньевич преподаёт. И рассказывает своим ученикам секрет успеха: нужно поменьше болтаться в коридорах театров и консерваторий, меньше спать и меньше смотреть телевизор.

«Вообще, любовь, как высшее состояние духа человека, это основная движущая сила и основное качество человека, которое его человеком и делает», - считает артист.

К юбилею Евгения Нестеренко в Концертном зале радио «Орфей» прозвучат опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Золотой петушок», русские народные песни и старинные русские романсы. Эфир 8 и 9 января в 21:00.