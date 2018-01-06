Последователь Мендельсона и Шумана

Еще при жизни произведения Макса Бруха были популярны не только на родине композитора, но и в Англии, США и других странах. Его сочинения издавали немалыми по тем временам тиражами буквально на следующий день после премьеры. 6 января исполняется 180 лет со дня рождения немецкого композитора.

Творчество Бруха пропагандировали знаменитые скрипачи Иоахим и Сарасате. Однако сегодня лишь немногие его сочинения можно назвать репертуарными. Последователь школы Мендельсона и Шумана, Макс Брух по своему творческому складу и темпераменту был художником лирико-эпического плана. Драматическая стихия была ему чужда. Он старался писать музыку максимально доступную, ясную, мелодически выразительную, стройную и уравновешенную по форме.

Наиболее популярными стали инструментальные сочинения композитора – «Шотландская фантазия» для скрипки, арфы и оркестра, «Кол Нидрей» для виолончели и арфы с оркестром, а Первый скрипичный концерт ставит перед исполнителями настолько сложные технические задачи, что входит в репертуар только виртуозов.