Альтернатива "Щелкунчикам"

Премьера спектакля "Ночь перед Рождеством" проходит в Театре имени Наталии Сац.

Режиссёр Георгий Исаакян представляет публике предновогоднюю премьеру. Опера "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова, безусловно, станет новым украшением в репертуаре театра. За музыкальную часть отвечает дирижер Евгений Бражник, за художественное оформление - Станислав Фесько.

Постановщики создали на сцене атмосферу волшебной сказки, которая будет интересна и взрослым, и детям. Здесь есть и летающая ведьма, и русские колядки, и самоотверженная любовь, и счастливый конец.