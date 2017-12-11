Темперамент, страсть и эротизм

«Танго — это четыре ноги, две головы и одно сердце» ‑ Хуан Карлос Копес. 11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактёра, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя, отмечается Международный день танго — праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.

В портовых пригородах Буэнос-Айреса, на стыке 19 и 20 веков встретились и сплелись в одно целое культурные традиции многих стран мира – ритмы кубинской хабанеры, африканской кандомбы, некоторых европейских танцев, завезённых иностранными матросами. И вскоре лиричное и страстное танго зазвучало по всей стране.

Аргентинцы считают: этот танец так тесно связан с историей Аргентины, что в итоге стал воплощением национального характера, сутью латиноамериканского стиля. Ведь танго — это яркая демонстрация энергии, в нем сквозят темперамент, страсть и эротизм, так свойственные латиноамериканцам. Каждый год 11 декабря именно в Аргентине День танго отмечают невероятно ярко и торжественно.

Жизнь в танго бьёт ключом, а в центре танца — мужчина и женщина: их взаимоотношения, страсти, конфликты, примирения, ревность, ненависть — все чувства, которые наполняют человеческую жизнь. В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, в нем даже не принято смотреть друг другу в глаза. Приглашение, высказанное вслух, может расцениваться как оскорбление. Допустимы лишь взгляд и лёгкое движение губ.