Мастер балетной музыки

Автор музыки к знаменитым "Баядерке" и "Дон Кихоту" Людвиг Минкус навсегда завоевал мир балета. 7 декабря – 100 лет со дня смерти композитора.

Минкус родился в Вене, но признание получил в России. Переехав в Россию, Алоизий Людвиг Минкус изменил имя – на русский манер стал Людвигом Федоровичем. Прославившие его балеты он писал на заказ для Мариуса Петипа (всего он сочинил музыку к 16-ти балетам Петипа).

У мелодичной, доходчивой, ритмически чёткой балетной музыки Минкуса, однако, не столько самостоятельное художественное, сколько прикладное значение: она служит как бы иллюстрацией хореографического спектакля. Однако во многом благодаря этому его балеты, наполненные жизнерадостной, мелодичной, ритмичной музыкой, прочно входят в репертуар ведущих театров мира, а Минкуса именуют мастером балетной музыки.