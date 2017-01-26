Надежда Аверина в прямом эфире радио "Орфей"

28 января в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» художественный руководитель и директор Детской хоровой музыкальной школы "Весна" им. А.С. Пономарева Надежда Аверина расскажет о последних достижениях хора и концерте 29 января в Большом зале консерватории.

Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва (художественный руководитель хора и дирижёр – Надежда Аверина) стал обладателем Гран-при XII Международного фестиваля духовной музыки "Silver Bells", который проходил с 13 по 15 января в Даугавпилсе (Латвия). В фестивале приняло участие более 90 коллективов и 85 солистов.

Детский хор «Весна», созданный более 50 лет назад выдающимся российским хоровым дирижёром, заслуженным артистом России Александром Пономарёвым, является уникальным коллективом, признанным международными и российскими специалистами одним из лучших детских хоров мира.

«Весна» - победитель самых значимых и престижных международных конкурсов, обладатель «Гран При Европы 2000» среди хоров всех категорий и возрастов. Хор выступал с концертами более чем в 50 городах России и почти во всех странах Европы, а также в Японии, Китае и Канаде. «Весна» каждый год дает сольные концерты в главных залах Москвы – в Большом и Рахманиновском залах консерватории, Светлановском зале Дома Музыки и других.

/фото vesna-choir.ru/