IX Конкурс молодых композиторов на радио «Орфей»

Радио «Орфей» объявляет девятый Конкурс молодых композиторов.

Конкурс проводится с целью выявления молодых талантливых композиторов академического направления, их поддержки и придания новых импульсов их творческому развитию.

На конкурс принимаются сочинения длительностью от 6 до 15 минут, написанные для хора, симфонического оркестра, большого или камерного инструментального ансамбля, отдельных солистов-инструменталистов или певцов или любых сочетаний указанных составов1.

ПРИМЕЧАНИЕ! При исполнении сочинений в 3-м туре мы рассчитываем на Симфонический оркестр РГМЦ и его состав. К сожалению, мы не имеем финансовых ресурсов для его расширения за счет привлечения дополнительных музыкантов. Поэтому с этого года мы вводим ограничения на состав оркестра, которые следует учитывать, отправляя сочинения на конкурс. Оркестр РГМЦ имеет следующий состав: тройное «дерево» (флейты, гобои с возможностью подмен на piccolo, английский рожок, кларнеты, но два фагота - контрафагот, к сожалению, отсутствует); по три трубы и тромбона, туба, пять валторн; состав струнных - 11:9:6:6:4. Рекомендуем при необходимости сделать редакцию сочинения, учитывая приведенный состав.

Конкурс проводится в два тура; ко второму допускается четыре-пять сочинений, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценок в первом туре. Второй тур будет проводиться в форме концерта в 5-й студии ГДРЗ (ориентировочно, середина апреля 2017 г.) с последующей трансляцией по радио «Орфей».

В жюри конкурса входят: Тарнопольский В.Г. (Москва, председатель), Ларин А.Л. (Москва), Королев А.C. (Санкт-Петербург), Гецелев Б.С. (Нижний Новгород).

Сочинение, победившее на конкурсе, будет представлено радио «Орфей» на международный конкурс «Трибуна современной музыки», который ежегодно проводится по инициативе и под эгидой ЮНЕСКО совместно с Европейским союзом радиовещателей (EBU).

К конкурсу допускаются молодые композиторы, которым на время до 1 августа 2017 г. еще не исполнится 30 лет.

Для участия в конкурсе необходимо отправить партитуру сочинения на адрес редакции радио «Орфей» до 31 декабря 2016 г. Конкурс проводится на принципах анонимности, авторство сочинений раскрывается только после объявления жюри результатов голосования. Поэтому на партитуре не должно быть написано имя автора, и она должна быть упакована в дополнительный пакет, на котором указывается наименование сочинения, состав исполнителей и девиз, избранный автором для сохранения его анонимности (по желанию девиз можно поместить также на партитуре). В тот же пакет должен быть вложен запечатанный конверт (также надписанный девизом) с необходимой информацией об авторе – фамилия, имя, отчество, дата рождения, краткая автобиография, контактный телефон, адрес электронной почты.

Помимо отпечатанной партитуры желательно предоставить диск, на котором был бы записан электронный вариант партитуры (тоже под девизом, без указания автора; предпочтительный формат - pdf), а также электронный вариант партий. По желанию, наряду с партитурой на тот же диск можно поместить и звуковой файл с записью сочинения (возможные форматы – mp3, wav, ape, flac или midi-файл).

Если возникнут какие-либо неясности или вопросы, их можно задать, воспользовавшись опцией «обратная связь» на нашем сайте.

Радио «Орфей» надеется на отклик молодых авторов и желает всем будущим конкурсантам творческих успехов.





Оргкомитет конкурса молодых композиторов

1 - Сочинения короче 6 минут также принимаются без каких-либо ограничений. Превышение 15 мин. рассматривается как нарушение регламента и автоматически вызовет уменьшение баллов при оценке. Превышение 16 мин. ведет к снятию сочинения с конкурса.