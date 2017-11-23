Памятную доску Нине Мешко открыли в Москве

Мемориальную табличку народной артистке СССР Нине Мешко открыли сегодня на доме №18 по Новинскому бульвару. Именно там жила Нина Константиновна. Её ученики и коллеги пришли сегодня на торжественное открытие памятника.

Искусство народного пения многим обязано Нине Мешко, уверена её ученица Наталия Ерохина.

Наталия Ерохина: "В нас всё заложено от неё. В нас и в тех людях, которым она передавала свою мировоззренческую позицию по отношению к народной певческой культуре: как это должно быть, какие должны быть корни, как это вообще должно быть по жизни. И всё, что было, есть, и то, что будет, я думаю, будет связано только с именем Нины Константиновны".

В этом году празднуют 100-летие со дня рождения Нины Мешко. Профессор института имени Шнитке Александр Козырев до сих пор вспоминает свою учительницу с большой благодарностью.

Александр Козырев: "Я ученик Нины Константиновны, повстречался с ней, в 1973 году. И с тех пор помню, люблю и перед глазами её образ у меня – дорогой мне учительницы и педагога, Нины Константиновны Мешко. Я буду ей всегда по жизни низко кланяться, всегда буду её боготворить, как наш пример высокого искусства, высокой художественной правды и настоящего глубокого искусства в народном пении".

Нина Мешко – выдающийся хормейстер, композитор, педагог, народная артистка и руководитель Северного русского народного хора. Нину Константиновну и радио «Орфей» связывают почти что родственные узы – в своё время она была хормейстером нашего Академического хора русской песни.