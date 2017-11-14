Внимание, розыск!

Мы начинаем новый этап проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». В этот раз он посвящён творчеству Леонида Половинкина. Наши сотрудники из нотной библиотеки радио подготовили, а Симфонический оркестр радио "Орфей" уже записал несколько ранее не исполнявшихся произведений Леонида Алексеевича. Для издания их на CD мы должны получить разрешение у наследников автора. Запросы в официальные органы пока результатов не принесли. Если у вас есть какая-либо информация о наследниках по закону Леонида Алексеевича Половинкина, пожалуйста, сообщите нам по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Леонид Половинкин родился 13 августа 1894 года в Кургане. Окончил Московскую консерваторию в 1924 году. Преподавал в Музыкальном техникуме имени Скрябина и в Московской консерватории. Заведовал музыкальной частью в различных театрах. В 20-х годах прошлого века был одним из лидеров раннего советского «урбанистического» модернизма. Автор трёх опер, четырёх балетов, нескольких симфонических произведений. Писал камерную музыку и музыку к фильмам.

Скончался 8 февраля 1949 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.