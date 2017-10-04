Концерт СО Шведского радио

Новое достижение

Почти неделя прошла с того вечера, как в БЗК прозвучали неизвестные сочинения Александра Мосолова, а мы продолжаем получать рецензии на наш концерт. В этот раз свое экспертное заключение сделала доктор искусствоведения Светлана Ильинична Савенко. 

«Неизвестный Мосолов» – новое достижение большого проекта радио «Орфей» и компании Юнипро «Возрождаем наследие русских композиторов». 27 сентября программа из сочинений Александра Мосолова прозвучала в Большом зале Московской консерватории. Творческий портрет крупного советского композитора предстал в мультимедийном варианте: живое звучание музыки сопровождалось видеорядом, основу которого составила документальная хроника.

Ровесник века, Мосолов начал свой путь в русле урбанистического авангарда, и его симфоническая пьеса «Завод», открывшая концерт, стала символом нового советского искусства, не только на родине, но и за рубежом, где она многократно с успехом исполнялась. Музыка «Завода» настолько пластична и впечатляюща, что кинохроника производственных процессов, сопровождавшая исполнение, показалась избыточной.

Остальную часть программы составили неизвестные сочинения, лишь недавно извлеченные из архивных хранилищ и впервые исполненные в концерте. Они стали настоящим открытием для слушателей. В сущности, Мосолов создал подлинную хронику своего времени, отразившую гигантские катаклизмы в истории России, и воплотил ее отнюдь не в поверхностно-оптимистическом ключе, свойственном официальной идеологии, а как беспристрастный летописец своей эпохи.

Две симфонические картины на первый взгляд могут показаться «социальным заказом», который в начале 1930-х годов выполнял композитор, уже почувствовавший себя в западне. Первая из них живописует прибытие тракторной колонны в деревню – наверное, радостное для крестьян событие, однако начисто сметающее машинным лязгом идиллический звуковой пейзаж в «есенинском» тоне, которым открывается сочинение.

Еще страшнее разрушение храмов, описанное в «Симфонической поэме» с хором как вселенская трагедия, вослед которой режущим диссонансом звучат оптимистические призывы стихов Маяковского. В обоих произведениях пульсирует история отечества, задуматься над которой самое время в год столетия революционных событий.

«Неизвестный Мосолов» предстал в мастерском исполнении музыкантов и певцов радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева, к которым в «Симфонической поэме» присоединился Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова под руководством Николая Азарова, а также солистка «Новой оперы» Ольга Ионова, проникновенно исполнившая заключившую концерт «Туркменскую песню». Замечательно, что нынешний «Орфей» украшают такие артистические силы.

С.И. Савенко

доктор искусствоведения, профессор

ведущий научный сотрудник сектора истории музыки Государственного института искусствознания,

профессор кафедры современной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 

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