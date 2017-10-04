Новое достижение

Почти неделя прошла с того вечера, как в БЗК прозвучали неизвестные сочинения Александра Мосолова, а мы продолжаем получать рецензии на наш концерт. В этот раз свое экспертное заключение сделала доктор искусствоведения Светлана Ильинична Савенко.

«Неизвестный Мосолов» – новое достижение большого проекта радио «Орфей» и компании Юнипро «Возрождаем наследие русских композиторов». 27 сентября программа из сочинений Александра Мосолова прозвучала в Большом зале Московской консерватории. Творческий портрет крупного советского композитора предстал в мультимедийном варианте: живое звучание музыки сопровождалось видеорядом, основу которого составила документальная хроника.

Ровесник века, Мосолов начал свой путь в русле урбанистического авангарда, и его симфоническая пьеса «Завод», открывшая концерт, стала символом нового советского искусства, не только на родине, но и за рубежом, где она многократно с успехом исполнялась. Музыка «Завода» настолько пластична и впечатляюща, что кинохроника производственных процессов, сопровождавшая исполнение, показалась избыточной.

Остальную часть программы составили неизвестные сочинения, лишь недавно извлеченные из архивных хранилищ и впервые исполненные в концерте. Они стали настоящим открытием для слушателей. В сущности, Мосолов создал подлинную хронику своего времени, отразившую гигантские катаклизмы в истории России, и воплотил ее отнюдь не в поверхностно-оптимистическом ключе, свойственном официальной идеологии, а как беспристрастный летописец своей эпохи.

Две симфонические картины на первый взгляд могут показаться «социальным заказом», который в начале 1930-х годов выполнял композитор, уже почувствовавший себя в западне. Первая из них живописует прибытие тракторной колонны в деревню – наверное, радостное для крестьян событие, однако начисто сметающее машинным лязгом идиллический звуковой пейзаж в «есенинском» тоне, которым открывается сочинение.

Еще страшнее разрушение храмов, описанное в «Симфонической поэме» с хором как вселенская трагедия, вослед которой режущим диссонансом звучат оптимистические призывы стихов Маяковского. В обоих произведениях пульсирует история отечества, задуматься над которой самое время в год столетия революционных событий.

«Неизвестный Мосолов» предстал в мастерском исполнении музыкантов и певцов радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева, к которым в «Симфонической поэме» присоединился Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова под руководством Николая Азарова, а также солистка «Новой оперы» Ольга Ионова, проникновенно исполнившая заключившую концерт «Туркменскую песню». Замечательно, что нынешний «Орфей» украшают такие артистические силы.