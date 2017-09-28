«Неизвестный Мосолов». Постскриптум

Грандиозным концертом в Большом зале Московской консерватории завершился третий этап проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». Этот сезон посвятили авангардисту Александру Мосолову.

Главное действующее лицо вечера — Симфонический оркестр радио «Орфей» под руководством Сергея Кондрашева. В исполнении коллектива прозвучали неизвестные и редко исполняемые произведения Мосолова, в том числе визитная карточка композитора — симфоническая поэма «Завод. Музыка машин». Кульминацией стала мировая премьера монументальной Симфонической поэмы, во время исполнения которой к оркестру присоединились Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова и Академический хор русской песни радио «Орфей». Симфоническая поэма Александра Мосолова — это музыкальная летопись эпохи разрушения, говорит Сергей Кондрашев:

Музыка опального авангардиста Александра Мосолова пришлась по вкусу зрителям.

«Неизвестный Мосолов» — это третий сезон большого мультимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». В основе проекта лежат редчайшие нотные издания и рукописи из библиотеки радио «Орфей», созданной в 1928 году. Благодаря спонсорской поддержке ПАО «Юнипро», мы восстанавливаем книги, переводим их в цифровой формат и записываем аудиодиски. Каждый сезон проекта заканчивается концертом, где реставрированные ноты оживают, превращаясь в музыку. В следующем сезоне мы познакомим слушателей с творчеством композитора Леонида Половинкина.