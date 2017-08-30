Концерты без телефонных трелей

Прийти на концерт, и ни разу не услышать звонок мобильника. Сегодня подобное, может быть, трудно представить, но когда-то было только так, говорит историк, писатель, журналист, один из ведущих программы «Музыкальный маршрут» на радио «Орфей» Александр Васькин. В последний день лета в Москве состоится презентация новой книги Александра Анатольевича «Жизнь советской столицы при Хрущёве и Брежневе».

В описании сказано: это повествование о том удивительном времени, когда деревья были большими, а цены в магазинах – маленькими, когда книга была главным подарком, а колбаса – основным дефицитом, когда никто не отрывался от коллектива, а мир познавался по телевизору.

Доступность духовных благ – главное отличие жизни в ту эпоху от сегодняшних дней, говорит автор.

Александр ВАСЬКИН: «Можно было за какие-то копейки послушать Рихтера в консерватории. Пускай на балконе. Или игру Гилельса, Ойстраха. Я бы вот отметил доступность именно вот этого момента – того, чего нет сегодня, к сожалению. Да, конечно, были очереди, люди стояли десятилетиями на квартиру, на машину, у кого были деньги. Но с духовным развитием проблем не было. Я бы отметил, что нам очень не хватает вот этого.

Конечно, пойти в Новый год на «Щелкунчика» в Большой театр – прежде всего, проблемы была не в том, чтобы купить билет за огромные деньги, билеты стоили не дорого, а, может быть, было много желающих. Но сейчас же всё по-другому, всё-таки не каждый может это себе позволить.

Я думаю, что особенно будет интересно читать книгу тем, кто не жил в то время. Те, кто жил, они, конечно, с удовольствием вспомнят молодость, детство. А наше, молодое поколение – те, кто вырос в 90-е годы – им чрезвычайно интересно будет узнать о том, как мы жили без мобильных телефонов, что, оказывается, можно было прийти на концерт, и ни разу бы не прозвучала трель мобильного телефона. Это очень важный момент. Многие из сегодняшних молодых людей не представляют, как мы жили тогда.

Книга на самую разную аудиторию рассчитана.

За полями книги осталось жизнеописание людей искусства: как жили в то время музыканты, художники. Вот эта тема меня сейчас занимает. Я думаю, она не мене яркая по своему содержанию».

Презентация книги Александра Васькина «Жизнь советской столицы при Хрущёве и Брежневе» пройдёт 31 августа в Торговом доме «Библио-Глобус» по адресу: Москва, Мясницкая, 6/3, стр. 1. Начало в шесть вечера.