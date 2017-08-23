Нет слов, одна музыка (видео)

Сентябрьская церемония закрытия Променадных концертов ВВС впервые за много лет может пройти по иному сценарию. Руководство фестиваля решило заранее ознакомиться с текстами речей, которые по традиции произносятся перед финальным гала. Запрос, в частности, был адресован, маэстро Сакари Орамо. Финский дирижер будет руководить торжественным концертом Lastnight 9 сентября. В ответ музыкант уже пошутил, мол, «мы финны, вообще, не очень разговорчивы».

На ВВС решили подстраховаться после того, как месяц назад Даниэль Баренбойм во время выступления на этом же фестивале осудил выход Великобритании из ЕС.