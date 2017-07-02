"Через Черни к звездам": новый сезон

3 июля в нашем эфире стартует серия бесед с молодыми композиторами - победителями Девятого конкурса радио "Орфей".

Расписание

3 июля программа с Андреем Бесоноговым и Аделией Файзуллиной;

4 июля гость эфира - Денис Писаревский;

5 июля Ирина Тушинцева беседует с Сергеем Стройкиным, чьи "Четыре краткие сцены по С. Беккету для сопрано и инструментального ансамбля" вошли в тройку лучших произведений в молодежной категории на конкурсе "Трибуна современной музыки", который ежегодно проводится по инициативе и под эгидой ЮНЕСКО совместно с Европейским союзом радиовещателей.

Начало всех программ в 23:00 (мск)

Справка:

Конкурс проводился в два тура среди композиторов, не достигших возраста 30 лет. Ко второму были допущены сочинения, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценок в первом туре. Второй тур проводился в форме концерта в Пятой студии ГДРЗ при участии Симфонического оркестра радио "Орфей". Победителями стали пять сочинений четырех композиторов: Андрея Бесоногова, Аделии Файзуллиной, Дениса Писаревского и Сергея Стройкина.

В жюри конкурса вошли: Владимир Тарнопольский (Москва, председатель), Алексей Ларин (Москва), Анатолий Королев (Санкт-Петербург), Борис Гецелев (Нижний Новгород).