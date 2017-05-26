В Москве завершился фестиваль "Смотри на меня как на равного"

25 мая в Москве прошел Всероссийский фестиваль телевизионных программ и фильмов о жизни людей с инвалидностью «Смотри на меня как на равного».

Организаторы фестиваля - Международная академия телевидения и радио (IATR), Всероссийское общество инвалидов при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Главными целями фестиваля стали привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также повышение профессионального уровня создателей телевизионных фильмов и программ о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль открыл Млечин Л.М., председатель жюри фестиваля, директор Дирекции историко-публицистических программ «Общественного телевидения России». С приветственными словами к участникам фестиваля обратились Зловедов Алексей Эрикович, советник Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, Золотцева Тамара Васильевне, советник Председателя ВОИ, Чепурной Андрей Геннадьевич, председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

В торжественной обстановке был вручен диплом Смолину Олегу Николаевичу, первому заместителю Председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке «За личный вклад и участие в телевизионных проектах о жизни людей с инвалидностью».

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по социальной журналистике с создателями программ и фильмов о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые транслировались в режиме онлайн на сайте Академии по адресу: http://interatr.org/ru/.

Ведущим первого мастер-класса стал Панюшкин Валерий Валерьевич, главный редактор портала «Такие дела», который отметил, что когда мы рассказываем о людях с особенностями, мы должны делать это вежливо, доброжелательно, и мы не должны бояться особенностей наших героев. Для того, чтобы заниматься социальной журналистикой, человеку должно быть не все равно.

Другой мастер-класс провел Ломакин Сергей Леонидович, директор Дирекции регионального вещания Общественного телевидения России, который отметил, что после просмотра материала зритель должен получить эмоциональный заряд, он должен прочувствовать вашего героя, только тогда этот материал запомнится.

В рамках фестиваля прошли просмотры и обсуждение лучших работ российских тележурналистов о людях с инвалидностью, состоялись встречи с их авторами, героями, членами жюри и оргкомитета фестиваля.

Для участия в фестивале были представлены более 80 работ в области телевидения из многих регионов России. По итогам работы фестивального жюри были отобраны лучшие

телевизионные работы о людях с инвалидностью в трех номинациях, победители были награждены дипломами фестиваля.

Диплом за I место в номинации «Лучший телевизионный фильм» получила Ирина Черемушкина за фильм «Мама навсегда» (ГТРК «Вологда», г. Вологда), диплом за I место в номинации «Лучшая телепрограмма» получила Ольга Шереметьева за цикл программ «Одна история» (телеканал «Первый Тульский», г. Тула), диплом за I место в номинации «Лучший телесюжет» получила Наталия Липская за сюжет «Любовь Аркус: совершить невозможное» (Общественное телевидение России, г. Санкт-Петербург).

На торжественной церемонии закрытия фестиваля организаторы предложили его лауреатам принять участие в XIII Международном фестивале телерадиопрограмм и интернет-проектов «Интеграция», который пройдет в начале декабря 2017 года.

Также были анонсированы мастер-классы по социальной журналистике, которые планируется провести на факультетах журналистики ведущих вузов Москвы в октябре 2017 года.

Фестиваль проходил в конференц-зале «Байкал», гостиницы AZIMUT Moscow Olympic Hotel по адресу: Олимпийский проспект, 18/1.

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