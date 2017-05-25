Задокументирована история именитого балетного приза

В этом году самая престижная в балетом мире премия «Бенуа де ла Данс» отмечает юбилей – она была учреждена в 1991 г., и ныне присуждается двадцать пятый раз. Для приза и международного фестиваля в области балета это весомая дата.

ХХV – хороший повод вспомнить корни приза, славные страницы его истории и его лауреатов. Поэтому логично, что в программу юбилейных мероприятий к 25-летию «балетного Оскара» вошла и тематическая выставка в Театральном музее имени Бахрушина. Бенуа по традиции вручается в конце мая, именно в этом месяце в Москве проходит Ночь музеев. Открытие выставки состоялось 20 мая, накануне музейной ночи, и первые посетители вернисажа ознакомились с выставкой совершенно бесплатно.

История возникновения именитого на сегодня приза связана с семьей Бенуа: Александр Бенуа был одним из самых известных художников, оформлявших балетные спектакли «Русских сезонов» Дягилева в Париже, затем «Русского балета» Дягилева – главной антрепризы, перевернувшей историю мирового балета в начале ХХ века. Статуэтка приза «Бенуа де ла Данс» была сделана Игорем Устиновым – представителем семьи Бенуа. Творчеству Александру Бенуа и наследию «Русских сезонов» в Париже посвящен отдельный – графический – фрагмент экспозиции.

Большая часть выставки – это фотографии, в том числе редкие, лауреатов приза и фотофрагменты из балетов, поставленных лауреатами приза. Среди графических произведений выделяются портреты Марины Семеновой – лауреата приза «За честь и достоинство» - знаменитой балерины и педагога, воспитавшего целый отряд «бенуаток», и Сержа (Сергея) Лифаря –выходца из России, звезды «Русского балета» Дягилева, знаменитого французского балетмейстера и многолетнего художественного руководителя балета Парижской оперы. Большой театр – один из главных партнеров «Бенуа де ла Данс» – предоставил на выставку костюмы известных артистов – лауреатов приза из труппы Большого театра, как танцующих, так уже и завершивших свою карьеру - Николая Цискаридзе, Андрея Уварова, Сергея Филина, Галины Степаненко, Светланы Захаровой, Натальи Осиповой, Владислава Лантратова…

Традиционная часть выставки «доукомплектована» последними веяниями музейного дела – на большом экране крутятся ролики с фрагментами выступлений лауреатов, а интерактивная зона включает гримировальный столик и балетный станок, у которого можно, надев балетные туфли – пуанты – сделать «класс» и почувствовать себя немножко балериной.

Экспозиция работает в основном здании театрального музея имени Ю. Бахрушина до 11 июня.

Людмила Гусева

/фото gctm.ru/