И Бетховен вам, и "Мурка"...

Организаторам V Мальтийского международного музыкального фестиваля не откажешь в фантазии и изобретательности. Они делают все, дабы их детище отличалось от многих своих собратьев не только уникальным уровнем выступающих там солистов, но и по форме и содержанию некоторых концертов.

Начну с "Трио Гала", проходившем в основном зале фестиваля, Роберт Самут Холл, бывшем методистском соборе, получившем свое название по имени известного мальтийского врача и музыканта, автора Мальтийского национального гимна. Зал с великолепной архитектурой, но со сложной акустикой высоких арочных потолков, что доставляет немало забот музыкантам-инструменталистам. Однако, не думаю, что кто-то из рядовых слушателей замечает это именно благодаря мастерству исполнителей. А то, что они истинные мастера, нет никаких сомнений.

Концерт открыло хорошо известное слушателям во всем мире Трио имени Хачатуряна: пианистка Армине Григорьян, скрипач Карен Шахгалдян и виолончелист Карен Кочарян. Ансамбль замечательный, прекрасно сыгранный, когда музыканты понимают друг друга с полувздоха, а не только с полувзгляда, представил нам две интересных миниатюры для фортепианного трио уже знакомого нам мальтийца Алексея Шора и замечательное Трио фа-диез минор Арно Бабаджаняна.

Вы можете задать недоуменный вопрос: "А что же здесь необычного, с фантазией?" Второе отделение концерта, где тоже звучали произведения для различных трио. Все ансамбли были здесь "ad hoс", то есть, собранные специально для исполнения того или иного произведения из музыкантов, не играющих обычно вместе. И каких музыкантов! О каждом из них вы найдёте десятки статей с эпитетами в превосходной степени! Пианисткой во всех фортепианных трио была замечательная Дарья Чайковская, находившая "общий язык" со всеми своими коллегами, сохраняя при этом свое замечательное индивидуальное звучание и блистательную технику. Уже в первом произведении "Gassenhauer-Trio" ор. 11 Людвига ван Бетховена к ней присоединились два великолепнейших музыканта, кларнетист Юлиан Милкис и виолончелист Александр Рудин. Они же потом объединились для исполнения Концертной пьесы ор.113 №1 Феликса Мендельсона, исполненной в совершенно ошеломительном темпе. В сочинениях Алексея Шора, прозвучавших во втором отделении, к Дарье Чайковской присоединялись и другие блестящие музыканты, скрипачка Алисса Маргулис, самый молодой профессор в Европе, и виолончелист Александр Бузлов. Мне кажется, что никого из участников не надо представлять слушателям нашего радио, их имена постоянно звучат у нас в эфире и сверкают на афишах самых престижных залов мира. Надо признать, что не все было совершенно, но сколько задора, профессионализма, энергии и чувства радостного созидания полыхнуло на нас со сцены! Это не измеришь ничем! Закончился концерт теми же музыкантами, что и открыли его во втором отделении, оригинальнейшей пьесой "Tango Forever" Ильи Димова и бурными, долгими аплодисментами.

Следующий концерт проходил в Российском центре культуры и науки, впечатляющем здании в самом сердце Валетты. Вчера замечательный кларнетист Юлиан Милкис (между прочим, Рыцарь Мальтийского Ордена!) рассказал мне поразительную историю здания, где находится Центр. В 16 веке это здание принадлежало оруженосцу знаменитого Жана де ла Валетта, того самого, который был Великим магистром Мальтийского ордена и который отбил атаку и выстоял в осаде турок, пытавшимся захватить этот остров, принадлежавший христианским рыцарям. По имени этого самого Магистра и героя названа столица Мальты. Естественно, оруженосец, за свою жизнь, совершил немало неблаговидных поступков и завещал солидную сумму тем, кто обещал в течение года после его смерти отмаливать его грехи. Однако, деньги были расхищены и никто молитвы не читал. О доме распространились слухи, что он проклят и населён привидениями. В середине 60-х годов прошлого века, когда были установлены дипотношения между СССР и Мальтой, было решено приобрести это здание, благо оно было недорогим, и достроить два этажа. Для этого на второй этаж были с трудом подняты тяжеленные каменные блоки. Каково же было удивление строителей, когда на следующий день блоки были обнаружены... в подвале здания. Рассказывают, что руководитель центра убедила чиновников советского министерства иностранных дел выделить средства на чтение молитвы за упокой души того самого оруженосца! И только лишь после этого были достроены еще два этажа. Поговаривают, что привидение все же не успокоилось и, время от времени, появляется в стенах здания, но уже не пугает, а заигрывает с его обитателями.

На 4 этаже этого здания находится небольшой зал на 120-130 человек. В вечер концерта там собралось более 200 слушателей, которые заполнили не только зал, но и прилегающий к нему вестибюль. Известный американский альтист Дэвид Аарон Карпентер и его струнный ансамбль играли своеобразные парафразы Алексея Шора на песни разудалых 20-х годов прошлого столетия: "Мурка", "Бублички", "7.40", "Постой, паровоз", "На Дерибасовской открылась пивная" и так далее и тому подобное... Этот цикл уже обошёл многие страны мира в исполнении того же Дэвида Аарона Карпентера, Юлиана Милкиса и других музыкантов, которые попали под обаяние совершенно удивительных и неожиданных парафраз и транскрипций этой музыки "веселых времён", которая в нашем сознании ассоциируется с пошлостью и отсутствием вкуса. Признаюсь честно, если бы не названия песен, которые легли в основу этих миниатюр, я вряд ли бы сразу узнал мелодии этих уличных романсов и баллад. В зажигательно виртуозном в одних и задумчиво меланхолическом настроении в других, эти миниатюры звучали совершенно самостоятельно, более того радуя и задевая струны души. Хочу отметить, что Карпентер довольно оригинально объяснил его инициативу по созданию этой музыкальной галереи. "Мы всегда с уважением относимся к фольклору и нередко славим тех, кто на его основе создаёт современные произведения. Три песни также являются несомненным фольклором, возникшим в определенной ситуации, в определенном месте, в определенное время. Почему же не использовать и это народное творчество. Тем более, что Алексей Шор сделал это талантливо и блестяще". Что ж, с подобной сентенцией спорить трудно.

Йосси Тавор

/фото - Михаил Яснев/