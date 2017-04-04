О фестивале "На пересечении прошлого и будущего" расскажут в прямом эфире радио "Орфей"

7 апреля в 16.00 в прямом эфире и.о. ректора МГИМ им. А.Г. Шнитке Анна Иосифовна Щербакова и Вадим Саралидзе расскажут фестивале и конкурсе в музыкальном доме Альфреда Шнитке «На пересечении прошлого и будущего».

С 17 по 28 апреля в Москве пройдет ежегодный фестиваль «На пересечении прошлого и будущего». В нем принимают участие выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты — композиторы и исполнители, завоевавшие мировую известность и объединенные общей идеей - идеей развития мировой музыкальной культуры, способной преодолевать пространство и время и находить самые короткие пути от сердца к сердцу.

В концертах фестиваля прозвучит музыка Д. Шостаковича и С. Прокофьева, А. Шнитке и С. Губайдулиной, Б. Бриттена и Д. Лигети, Г. Свиридова и А. Пярта, Ю. Фалика и И. Хейфеца, Э. Денисова и В. Артёмова, А. Королёва и В. Кикты, Б. Штарка и М. Панни. А на заключительном концерте прозвучат сочинения Э. Артемьева, чей юбилей в этом году отмечает вся музыкальная общественность России.

В рамках фестиваля также пройдет Первый международный конкурс исполнителей им. А. Шнитке.

/фото schnittke-mgim.ru/