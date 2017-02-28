Мальтийский международный музыкальный фестиваль

Мальтийский международный музыкальный фестиваль пройдет с 12 по 30 апреля.

Фестиваль проводится на Мальте с 2013 года. За короткий срок своего существования он зарекомендовал себя как одно из ярчайших культурных событий в регионе Средиземноморья. Организаторы – Европейский фонд поддержки культуры и Мальтийско-русский фонд дружбы.

В фестивале принимали участие выдающиеся музыканты: Дора Шварцберг, Аркадий Ценципер, Борис Андрианов, Лионель Моралес, Полина Осетинская, Александр Загоринский, Антонио Тинелли, Джулиано Маццоканте, Юрий Розум, Юрий Диденко, Юлиан Милкис, Никита Фитенко, Андреас Фройлих и многие другие. В мастер-классах принимали участие молодые музыканты более чем из 70 стран. Выступления проводятся в ведущих концертных залах Мальты и Гозо, таких как Театр Маноэль (Валетта), Концертных зал филармонического оркестра и других.

Фестиваль 2017 пройдет уже в пятый раз и станет выдающимся событием. В нем примут участие: легендарный пианист Григорий Соколов, всемирно известный пианист Сергей Бабаян, пианист польского происхождения, «Young Star» компании «Deutsche Grammophon» Ян Лисецкий, победитель XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, виолончелист Нарек Ахназарян, победитель Международного конкурса пианистов в Сиднее Андрей Гугнин.

Резидентами фестиваль 2017 года станут известные мальтийские композиторы Карл Фиорини, Алексей Шор, Джозеф Велла. Впервые в истории фестиваля с концертами дважды выступит Мальтийский филармонический оркестр.

Фестиваль откроеют фортепианные мастер-классы, в которых примут участие звезды фортепианного искусства, прославленные профессора Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Дмитрий Башкиров, Лев Наточеннный, Валерий Пясецкий.

Сайт фестиваля: http://www.maltafest.eu/

/фото предоставлено организаторами/