Анна Бутурлина в прямом эфире радио "Орфей"

30 января в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» джазовая певица Анна Бутурлина расскажет о своем большом сольном концерте «Джаз в двух действиях», который состоится 17 февраля в Центральном доме художника.

Анна Бутурлина - самая молодая и самая талантливая Леди Джаза на современной отечественной джазовой сцене. Анна работала в знаменитом оркестре Олега Лундстрема, выступает и записывается с лучшими российскими музыкантами, среди которых Игорь Бутман и Георгий Гаранян. У

же в 19 лет Анна стала солисткой легендарного биг-бэнда под управлением Анатолия Кролла, а в 1998 году на IV московском фестивале «Джазовые голоса» представила свою первую сольную программу. Со своим квартетом исполняет традиционный джаз, классику жанра в духе Эллы Фитцджеральд и Сары Воэн.

В активе Анны – два широко разошедшихся альбома: “Black Coffee” (2002) и “My Favorite Songs” (2006).

/фото buturlina.ru/