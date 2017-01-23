Блуждания по мрачным закоулкам души

Устроители V фестиваля Яначека в Брно стремились насытить этот форум всевозможными параллелями творчества своего земляка с произведениями других европейский композиторов. Девиз фестиваля – «ожидание» - отсылает к знаменитой опере А. Шёнберга, которая также была включена в программу одного из концертов.

Монодраму для сопрано и оркестра изобретателя додекафонии исполняли в один вечер с одноактным «Замком герцога Синяя Борода» Б. Бартока. И такое сочетание сложно назвать случайным. Обе оперы написаны в начале ХХ века, когда исследование внутренних граней (зачастую мрачных и жутких) человеческой личности приобрело небывалый масштаб. Обе глубоко психологичны, но не описательны – ожидания, надежды, страхи исследованы скрупулезно и глубоко – и с трагичной концовкой.

На создание «Синей Бороды» Бартока вдохновили одноименная сказка Шарля Перро и пьеса Мориса Метерлинка «Ариана и Синяя Борода». По сюжету юная Джудит, оказавшись в мрачном замке своего новоиспеченного загадочного мужа, упрашивает супруга открыть ей тайны семи запертых дверей. За каждой из них скрываются свидетельства преступлений Синей Бороды, будь то камера пыток, цветущие в крови лилии или озеро слез. Кульминацией становится седьмая дверь – за ней находится обитель прежних жен герцога. Участь Джудит оказывается предопределенной и неизбежной.

Замок Синей Бороды не имеет отношения к реализму. Это аллюзия, апеллирующая к глубинам человеческой души, где темно, одиноко и полно секретов. Впустив туда однажды любимого человека, посвятив его в свои тайны, мы вверяем ему тяжелый груз, который он обречен нести всю жизнь.

При создании оперы Барток хотел отойти как можно дальше от традиций веризма и вагнерианства и наполнить свой музыкальный опус национальными венгерскими мотивами. Партитура получилась очень выразительной и насыщенной. В ней много тревоги и ни намека на просветление – с каждой новой картиной краски все больше сгущаются и темнеют. В драматичной кульминации оркестр звучит особенно мощно и мрачно.

В «Ожидании» Шёнберга тоже не приходится надеяться на счастливый конец. Молодая девушка в истеричном состоянии ждет свидания со своим любимым в лесу. Ей представляются кошмарные картины, она боится. Внешнее действие, как таковое, отсутствует, за исключением того момента, когда героиня обнаруживает труп своего возлюбленного. Смысловой фокус перемещается на внутренние переживания главного персонажа. Определяющим здесь становится чувство страха, которое Шёнберг раскрывает с особой тщательностью. Быстрые смены эмоциональных состояний героини в музыке выражаются через стремительные смены темпов, динамики и метроритма. Раздробленность музыкальной ткани, которая состоит из коротких мелодических кусков, лишь усиливает ощущение зыбкости и предвосхищает трагическую развязку.

«Ожидание» создавалось на заре музыкального экспрессионизма. К этому времени уже был написан знаменитый «Крик» Эдварда Мунка, известны работы Шиле, Кокошки, Пехштейна, но еще предстояло появиться «Воццеку» и «Кабинету доктора Калигари». Моноспектакль Шёнберга по праву вошел в экспрессионистский золотой фонд и точно передал дух времени, в которое был написан.

На фестивале в Брно «Ожидание» и «Замок» показали в интерпретации чешского режиссера Дэвида Радока, который создавал их совместно с Гётенборгской оперой. В своих творческих поисках Радок обращался к творчеству разных композиторов – от барокко до современников. В 2014 году он ставил в Брно мрачное «Средство Макропулоса» Яначека. До этого – «Енуфу» и «Из мертвого дома» в Скандинавии. Премьера «Ожидания» и «Замка герцога Синяя Борода» состоялась в прошлом сезоне в Гётеборге.

В обоих спектаклях важную роль играет сценическое оформление (художник – Мартин Хохолоушек). Пространство замка в «Синей бороде» становится живым участником действия. Оно составлено из больших черных панелей, которые поочередно раздвигаются, тем самым открывая новые грани мрачной души герцога. Никаких озер, лилий и камер пыток на сцене нет. Джудит – в белом свадебном платье, на котором с развитием сюжета появляется все больше кровавых пятен. В финале открывается небольшая светлая комната с мебелью, где застыли в разных позах предыдущие жены Синей Бороды. Джудит присоединяется к ним. Пространство сужается – темные панели друг за другом опускаются, вновь скрывая от посторонних тайны души герцога. В «Ожидании» нет леса – действие происходит в той же самой комнате, где до антракта остались жены Синей Бороды.

Необычайно хороши оказались солисты обеих опер. Шведское меццо-сопрано Катарина Корнеус в «Ожидании» не давала ни на мгновение отвлечься от переживаний своей героини и постоянно держала в напряжении, тонко играя оттенками настроений. Ее коллега Катарина Джиотас (меццо-сопрано, Швеция) вместе с баритоном Андерсом Лоренсоном стали прекрасным сценическим дуэтом. Он – таинственный, мрачный, даже несколько суровый, она – юная, наивная, полная надежд на счастье, которые рушит ее же любопытство. При очень скупом внешнем действии на сцене происходит мощное действие внутреннее. Во многом благодаря оркестру (дирижер – Марко Иванович), который точно передает нюансы эмоциональных состояний главных героев и создает мощный мир музыкальной драмы. Оба спектакля Радока получились очень психологичными – какими их изначально и задумывали Барток с Шёнбергом.

Наталия Сергеева

Фото: Janáčkova opera NdB / Marek Olbrzymek