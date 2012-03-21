Академический большой хор «Мастера хорового пения»

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Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России Лев Конторович.



Академический большой хор «Мастера хорового пения» создан в 1928 году. Основатель и первый руководитель коллектива – выдающийся хоровой дирижёр, народный артист СССР, профессор Александр Васильевич Свешников. С 2005 года хором руководит народный артист России, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории Лев Конторович.

Название «Мастера хорового пения» было дано коллективу в 2005 году как свидетельство профессионализма, универсальности и высокой исполнительской культуры. Сегодня, как и прежде, это один из лучших в стране хоров, удостоенный самых высоких наград в России и за рубежом.

Гибкость, непревзойденное чувство стиля хор с блеском демонстрирует во время концертов, выступая на ведущих площадках России, Европы, стран Востока. Записи коллектива звучат в эфире радио «Орфей». «Мастеров хорового пения» приглашают в качестве творческих партнёров выдающиеся деятели музыкального искусства - дирижеры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Михаил Плетнёв, Владимир Юровский, Александр Сладковский. С коллективом выступали такие звёзды мировой оперной сцены, как Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Василий Ладюк и многие другие.

Важнейшее место в репертуаре хора занимает русская духовная музыка. «Мастера хорового пения» - постоянные участники православных фестивалей и концертов, проходящих под эгидой Русской православной церкви.