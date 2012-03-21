Академический хор русской песни

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Художественный руководитель – Николай Азаров

Главный хормейстер – Андрей Азовский

Главный балетмейстер – заслуженная артистка России Людмила Байкова



Академический хор русской песни создан в 1945 году. Выдающуюся роль в истории коллектива сыграл народный артист СССР, композитор, исследователь и пропагандист народного искусства Николай Васильевич Кутузов. Он был бессменным художественным руководителем и главным дирижёром хора с 1954 по 2011 год. Николай Васильевич подготовил сотни концертов, телевизионных и радиопрограмм, посвящённых русской народной песне. В коллективе начинала творческую карьеру народная артистка СССР Людмила Георгиевна Зыкина.





С 2016 года Академическим хором русской песни руководит талантливый, неординарно мыслящий музыкант Николай Азаров, демонстрирующий как преемственность стиля и традиций хора, так и устремлённость в будущее. Концерты коллектива проходят на самых престижных сценических площадках Москвы, таких как Дом Музыки, концертный зал «Зарядье», Концертный зал имени Чайковского. Это всегда яркие сценические шоу с участием танцевальной группы под руководством заслуженной артистки России Людмилы Байковой и оркестра народных инструментов радио «Орфей».



Академический хор русской песни – постоянный участник Московского пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева, Дней славянской письменности на Красной площади. Коллектив с успехом гастролировал в различных регионах России и за рубежом – в Китае, Индии, Италии, Израиле, Франции, Бельгии, Чехии, Колумбии.