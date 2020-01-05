Один из последних русских романтиков

Будущий композитор родился в музыкальной семье. Первые уроки давала мама, представительница рода Гедике, позднее за обучение племянника взялся Фёдор Гедике ‑ отец известного пианиста и композитора.

В 12 лет Николай поступает в Московскую консерваторию. Учится на пианиста, но в то же время берёт уроки композиции у Николая Кашкина и Антона Аренского. Учебное заведение оканчивает с золотой медалью и в том же, 1900-м году, принимает участие в третьем Рубинштейновском конкурсе, который проходит в Вене. Метнера награждают почётным призом, хотя по утверждению современников, он был одним из самых сильных участников и претендовал на «золото». Так или иначе, после конкурса Метнер всерьёз берётся за композицию. В том, что это верный путь, Метнера уверяют Сергей Танеев и старший брат Эмилий.

В скором времени в печати появляются первые сочинения Метнера. На работы обращают внимание польский пианист Иосиф Гофман и Сергей Рахманинов, который станет другом Николая Карловича и не раз выручит его в сложной ситуации. С собственными произведениями выступает и сам Метнер. У композитора даже появляется свой круг почитателей, а концерты и деятельность Николая Карловича становятся неотъемлемой частью музыкальной жизни Москвы. Впереди Европа — концерты в Германии, но увы, местная публика сухо принимает музыканта, амбиции приходится отложить.

Дела на родине складываются куда лучше: Метнер активно популяризирует вокальную музыку, состоит в просветительской организации «Дом песни», в 29 лет получает признание как композитор — ему вручают Глинкинскую премию за цикл песен на слова Гёте. Накануне Революции Метнер вновь удостаивается этой награды, теперь за фортепианные сонаты. Вскоре Николай Карлович получает место профессора фортепианного класса в Московской консерватории. И это не считая того, что Метнер — один из членов совета Российского музыкального издательства.

Но отношения с Советской Россией у Метнера не складываются. В 1921 году композитор вместе с женой эмигрирует в Германию. Но здесь концерты Николая Карловича не востребованы. Выручает Рахманинов — устраивает тур по Соединённым Штатам. С новыми силами Метнер возвращается в Европу, теперь в столицу Франции. Но у парижан русский композитор и пианист не вызывает большого интереса. В 1927 году исполняется мечта музыканта: он едет с концертами в Советский Союз. Родина тепло принимает Метнера, композиторский цех ратует за возвращение товарища, о чём позднее писал Гольденвейзер. Николай Карлович решает вернуться в Россию и вновь преподавать в Московской консерватории. Но в визе композитору отказывают.

Не принятый родиной и не нашедший успеха в Европе, в 1935 году Метнер уезжает в Англию, где надеется на достойную жизнь. В этот раз успех. Концерты, частное преподавание и контракт с немецким издательством обеспечивают хороший достаток. Туго приходится во время войны, когда Метнеры переезжают из Лондона в Уорикшир, где чету принимает пианистка ЭднаАйлс. Не смотря на ухудшающееся здоровье, Метнер не оставляет музыку. В 1944 году в Королевском Альберт-холле звучит премьера — Третий концерт. Спустя два года, индийский махараджа выделяет деньги на основание Метнеровского общества. До своей кончины в 1951 году Метнер успеет записать почти все свои крупные сочинения.

Никита Курочко