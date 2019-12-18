Классика сотрудничества

Радио «Орфей» и Россотрудничество подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили руководитель Агентства Элеонора Митрофанова и генеральный директор – художественный руководитель РГМЦ Ирина Герасимова. Стороны будут реализовывать совместные проекты, направленные на популяризацию музыкального культурного наследия России за рубежом, развитие международного сотрудничества в сфере культуры.

Совместная деятельность Агентства и радиостанции будет осуществляться в том числе на площадках представительств Россотрудничества, где будут проходить концерты, лекции с участием музыкальных экспертов радиостанции «Орфей», вечера русской музыкальной культуры.

Элеонора Митрофанова отметила, что Агентство заинтересовано в тесном сотрудничестве с РГМЦ, в состав которого входит не только радио «Орфей», но и оркестры. «Уникальные возможности, которыми обладает радиостанция, мы можем использовать для проведения как полноформатных концертов, так и камерных мероприятий. Планируем сделать отдельные проекты для наших соотечественников, в том числе в формате “концерта по заявкам”», – сказала Элеонора Валентиновна.

Ирина Герасимова выразила надежду, что совместная работа будет способствовать продвижению российского культурного музыкального наследия за рубежом как среди людей, кому это интересно, так среди тех, кто еще не знает о нашем наследии. «Российское музыкальное наследие великое, достойно того, чтобы о нем услышало, как можно больше людей».

Россотрудничество реализует государственную политику в международной гуманитарной сфере. У Федерального агентства сегодня десятки представительств как в России, так и за границей.

По материалам Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

Генеральный директор - художественный руководитель ФГБУ "РГМЦ" Ирина Герасимова

и глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова