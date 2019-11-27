Виктория Муллова. Скрипачка-диссидентка

Подобно легендарному Рудольфу Нурееву, она в молодости совершила дерзкий побег на Запад, обретя там не только творческое и личное счастье, но став всемирно признанной музыкальной звездой. 27 ноября отмечает 60-летие советско-российская скрипачка Виктория Юрьевна Муллова.

Она родом из подмосковного Жуковского, знаменитого своим аэродинамическим институтом ЦАГИ и симфоническим оркестром, которым много лет руководит известный дирижер Сергей Скрипка. Увидев в своей дочери музыкальные способности, ее отец – инженер направляет Викторию в местную музыкальную школу. Далее следуют ЦМШ и Московская консерватория, где она становится одной из последних учениц великого Леонида Когана. Под его руководством Муллова побеждает на конкурсах Сибелиуса в Хельсинки и Чайковского в Москве, что, впрочем, не гарантирует ей беспрепятственных гастролей за рубежом – только под присмотром всевидящих органов. Поэтому уже через год харизматичная и свободолюбивая солистка во время выступлений в Финляндии вместе со своим близким другом, дирижёром Вахтангом Жордания совершают побег - сначала в Швецию, а потом в США.

Этот «прыжок в неизвестность» становится мировой сенсацией и в корне меняет судьбу исполнительницы. Ее портреты и интервью появляются в ведущих западных СМИ, ей поступают заманчивые ангажементы и контракты от фирм звукозаписи. Ее пластинки получают престижные премии и награды, включая номинацию на Грэмми. На нее обращает внимание один из лучших дирижеров современности маэстро Клаудио Аббадо, на тот момент худрук Ла Скала, а затем Венской оперы. Он же становится отцом ее первого ребенка, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте. Одним словом, Муллова делает головокружительную карьеру и входит в число звезд мирового скрипичного искусства. Она не ограничивается только классикой, а осваивает старинное аутентичное музицирование, творчество современных композиторов, вплоть до жанра кроссовер. В этом Виктория находит себе нового союзника и партнера, английского виолончелиста Мэтью Барли, ставшего ее вторым мужем.

Не забывает Муллова и свою родину, где она долгое время была под негласным запретом, но после перестройки стала желанным гостем. Скрипачка периодически выступает не только в Москве и Петербурге, но и в Иркутске, откуда родом ее отец. Ведь именно ему она обязана своими первыми музыкальными успехами, он же пострадал после отъезда дочери за границу, когда его понизили в должности и много лет не выпускали повидаться с внуками.

Свой нынешний юбилей исполнительница встречает непрерывными гастролями по странам Европы, которые продлятся до середины 2020 года. Вместе с Викторией Юрьевной в них участвует и ее старший сын, композитор Миша Муллов-Аббадо.

Радиостанция «Орфей» посвящает Виктории Мулловой программу «Концертный зал» 27 ноября, в 22:00 (мск).

Текст: Анатолий Лысенков