Фирма «Мелодия» претендует на ICMA

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» вошла в лонг-лист Международной премии классической музыки ICMA. Лейбл представлен девятью релизами, это рекорд за всю историю участия компании в премии. На награду претендуют архивные записи Мечислава Вайнберга, Эдисона Денисов, Дмитрия Шостаковича, Марии Юдиной и другие.

«Фирма Мелодия» — единственный из российских лейблов, включенных в лонг-лист Международной премии ICMA. Девять релизов «Фирмы Мелодия» выдвинуты на соискание музыкальной премии в 2019 году. На соискание наград будущего года жюри Международной премии классической музыки (ICMA) номинировало 390 аудио- и видеозаписей 130 лейблов.

Национальный российский лейбл представлен девятью релизами, это наибольшее количество за всю историю участия «Мелодии» в премии. Все награды предыдущих лет «Мелодия» получала за исторические записи, в 2019 году, продолжая эту традицию, на премию номинированы архивные записи М. Вайнберга (1966–1976 гг.) — номинация «Best collection», «Бэлла Давидович» (1961–1963 гг.), «Эдисон Денисов. Первый концерт в СССР» (1990 г.), «Шостакович играет Шостаковича» (1946–1968 гг.), «Мария Юдина: юбилейное издание» (1948–1969 гг.) — номинация «Historic recordings», а также специальное издание к открытию XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского — диск «Максим Венгеров, Вадим Репин, Евгений Кисин на открытии VIII Международного конкурса Чайковского» (1986 г.).

«Для лейбла очень важно, что новые записи „Мелодии“ представлены в таких номинациях, как „Contemporary music“ с мировой премьерой „Буковинских песен“ Леонида Десятникова в исполнении Алексея Гориболя, „Solomusic“ — „Бриттен: три сюиты для виолончели соло“ в исполнении Александра Рамма и „Chamber music“ — „Hommage to Kreisler & Rachmaninoff“ в исполнении Дмитрия Ситковецкого и Лукаса Генюшаса».

Среди 19 перечисленных в списке номинантов стран лидером является Германия, за которой следуют Бельгия и Франция.

Финалисты будут объявлены 16 декабря, а имена победителей ICMA будут обнародованы 21 января 2020 года. Церемония награждения и гала-концерт пройдут в Teatro de la Maestranza в Севилье 30 апреля 2020 года при участии Королевского симфонического оркестра Севильи под управлением Джона Аксельрода.

Международная премия в области классической музыки (ICMA) — самая авторитетная в мире награда, которая вручается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. Жюри премии состоит из главных редакторов, критиков и журналистов, пишущих о классической музыке в таких изданиях, как Crescendo (Бельгия), Das Orchester (Германия), Musica (Италия), Musik&Theater (Швейцария), Opera (Англия), Internationales Musik und Medienzentrum (Австрия), а также классических радиостанций MDR-Figaro (Германия), Radio 100,7 (Люксембург), интернет-порталах Resmusica.com (Франция), Pizzicato (Люксембург) и других. Россия представлена в жюри журналом «Музыкальная жизнь» и радиостанцией «Орфей».