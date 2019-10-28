Скончался композитор Владимир Рубин

Выдающийся композитор Владимир Ильич Рубин скончался в Москве на 96-ом году жизни. Об этом сообщили в Союзе композиторов России.

Слава к этому талантливому и яркому автору пришла практически сразу после окончания консерватории, а в 1952 году его уже приняли в Союз композиторов СССР. Среди большого композиторского наследия Владимира Рубина ‑ оперы «Три толстяка», «Июльское воскресенье», «Крылатый всадник», «Каштанка», «Сцены из гусарской жизни», «Альбом Алисы»; кантатно-ораториальные сочинения, среди которых «Песни ветровые», «Аленушкины сказки», «Песнь восхождения», «Будь милостив», хоровые поэмы, симфонические и инструментальные сочинения, произведения для голоса с сопровождением. Владимир Ильич создал музыку к спектаклям «Хлеб и розы», «Король Пиф-Паф», а также к нескольким десяткам радиопостановок и телеспектаклей. Широкому слушателю он известен и как автор музыки к кинофильмам «Шли солдаты…», «Алешкина любовь», «Ко мне, Мухтар!», «Сказка о Мальчише-Кибальчише», «Места тут тихие».

Значительную часть своего творческого пути Владимир Рубин прошел вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, который на протяжении многих десятилетий исполнял премьеры его сочинений. Некоторые из своих опусов композитор посвятил художественному руководителю коллектива Владимиру Федосееву. Дирижер утверждает, что «Владимир Рубин, безусловно, занимает место в ряду крупнейших фигур музыкальной культуры последнего полувека, композитор с глубоким, сложным внутренним миром, питаемый высокими русскими традициями. Его сочинения являются одним из немногих «точек опоры» истинного в музыке».

В эфире радио «Орфей» Владимир Ильич был гостем программы «И довелось, и посчастливилось».

В ноябре прошлого года в нашем эфире прошел беспрецедентный проект: к 200-летию со дня рождения Тургенева прозвучала повесть «Ася» с музыкой Владимира Рубина.