Оркестр Силантьева вступил на «Территорию мюзикла»

Академический оркестр имени Юрия Силантьева вместе с солистами музыкальных театров исполнил мелодии из величайших мировых мюзиклов 24 октября. Среди известных певцов на сцене выступили Анастасия Стоцкая и Дмитрий Ермак. О работе с вокалистами рассказал дирижёр и художественный руководитель оркестра Александр Клевицкий.

Александр КЛЕВИЦКИЙ: «Я хорошо знаю тех, кто выступил сегодня с нами. Кого-то из них я даже творчески родил. Я всю жизнь с вокалистами и хорошо понимаю их, мы быстро находим общий язык. Я счастлив, что с нами именно такая обойма вокалистов, ведь этим вечером выступали просто лучшие силы нашей страны, которые работают в жанре мюзикла».

На сцене культурного центра "Москвич" звучали композиции из мюзиклов "Иисус Христос - суперзвезда", "Мамма Мия", "Кошки" и многих других.

Александр КЛЕВИЦКИЙ: «Прозвучали мелодии из мюзиклов, которые люблю и я, и люди на всех континентах. Музыка потрясающая. Самое главное, что она, по-моему, не оставила равнодушным зрителя. Я видел реакцию публики, и она не могла меня не радовать».

Текст и фотографии: Анна Чичагова