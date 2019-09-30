Территория мюзикла

24 октября 2019 года сцена Культурного центра "Москвич" объявляется «Территорией мюзикла». Зрителей ждет встреча с легендарными западными и российскими мюзиклами последних десятилетий, от «Иисус Христос – суперзвезда» и «Чикаго» до «Отверженных» и «Юноны и Авось».

КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Мелодии и арии из этих спектаклей давно стали современной классикой и превратились в самостоятельные хиты. В этот вечер для гостей Центра "Москвич" их исполнят артисты, которым участие в мюзиклах открыло дорогу на большую сцену: Анастасия Стоцкая, Наталья Быстрова, Дмитрий Ермак, Тамара Котова, Ростислав Колпаков, Александр Казьмин и Юлия Ива.

Полюбившиеся нескольким поколениям зрителей арии из легендарных постановок «Волшебника Страны Оз», «Бременские музыканты», Hello, Dolly, «Скрипач на крыше», «Кошки», «Призрак оперы», «Mamma Mia» и других прозвучат в сопровождении Академического большого концертного оркестра имени Силантьева под управлением Александра Клевицкого.

«Территория мюзикла» - это возможность услышать любимые мелодии из самых популярных мюзиклов, вошедших в сокровищницу мирового музыкального театра и прославивших на всю планету их создателей и исполнителей.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ