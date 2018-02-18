Вернуть нельзя продать

Похищенную виолончель 18 века вернули владелице во Франции. Стоимость инструмента — миллион триста тысяч евро. Виолончелистка Офелия Гайяр рассказывает, что ей позвонил неизвестный человек и сказал, что виолончель находится в автомобиле Офелии, припаркованном рядом с домом. Заднее стекло машины было разбито, пишет интернет-издание Газета.ru. Следователи предполагают, что инструмент вернули, поскольку он слишком дорогой, и продать его невозможно.

Ранее сообщалось, что преступник, угрожая ножом, заставил исполнительницу отдать виолончель, сделанную Лутье Франческо Гоффриллером в 1737 году, а также смычок Жан-Пьера Мари Персуа, изготовленный в 1825 году.