Французский революционер

«Великая музыка, я убеждён в этом, всегда идёт от сердца... Музыка, я настаиваю на этом, несмотря ни на что, должна быть прекрасной», — говорил Морис Равель. 28 декабря — день памяти этого крупнейшего французского композитора, великолепного мастера музыкального колорита.

Равель обогатил французское и мировое музыкальное искусство творениями огромной ценности. Его открытия в области гармонии, ритма, лада и оркестровки привели к новым стилистическим течениям в музыке. Смелый новатор, Равель оказал большое влияние на многих композиторов последующих поколений.

Известность Равелю в 1899 году принесло произведение «Павана на смерть инфанты», а ещё через два года он пишет фортепианный цикл «Игра воды», который сыграет революционную роль в развитии французской фортепианной школы.

Непревзойдённый мастер оркестра, Равель создал замечательные образцы в различных жанрах. Композитора привлекали старинный и современный танцы, джазовые ритмы и особенно испанская музыка. Шедеврами стали «Испанская рапсодия», опера «Испанский час», «Благородные и сентиментальные вальсы», «Дитя и волшебство»... А популярность «Болеро» Равеля не имеет границ. Его триумфальное шествие по концертным эстрадам мира началось сразу же после театральной премьеры, а впоследствии «Болеро» вошло в репертуар большинства оркестров и дирижёров.