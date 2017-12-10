Второй после Баха

«Нет имени чище, чем имя этой великой простосердечной души. Почти все, кто приближались к Франку, испытали на себе его неотразимое обаяние...» – сказал Ромен Роллан. 10 декабря исполняется 195 лет со дня рождения Сезара Франка, одного из крупнейших композиторов XIX века.

Франк не только создал собственную школу, но и кардинально обновил французскую музыкальную традицию. Он доказал, что национальный дух не замыкается в стенах оперного театра, и что во Франции может создаваться симфоническая музыка высочайшего класса. Большую часть наследия Франка составляют сочинения для органа — инструмента, которым композитор прекрасно владел. Многие называют его величайшим из композиторов для этого инструмента после Баха.

Франк был очень талантливым педагогом. Среди его учеников немало выдающихся музыкантов – Венсан д'Энди, Эрнест Шоссон, Анри Дюпарк. Мнение Франка много значило для Бизе, Шабрие, Дюка. Его творчество оказало влияние на последующее поколение французских композиторов, в том числе на Клода Дебюсси, Мориса Равеля.