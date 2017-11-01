«Орфей» вернулся из гостей с нотами

Кто ходит в гости к композиторам по утрам, тот пополняет нотную библиотеку! Сотрудники радио «Орфей» пообщались с композитором, педагогом и редактором музыкальных радиопрограмм Рудольфом Мануковым. Он подарил библиотеке радио «Орфей» ноты инструментальных и вокальных сочинений, а также несколько уникальных отреставрированных аудиозаписей для фонотеки. Среди них: песня "У мосточка возле брода", которую пела Зыкина, композиция "Я верну тебе колечко" из репертуара Камбуровой и "Песенка о Чарли Чаплине" на стихи Лазарева. Слушая последнюю запись в исполнении артиста театра "Современник" Валентина Никулина, композитор вспоминает трогательную историю:

"Я знаю, как почти все драматические артисты хотят петь. Первая песня, которая подошла ему – «Будет жизнь хороша», второй оказалась «Песенка о Чарли Чаплине». Услышав эту песню по радио, ко мне домой вместе с женой приехал Аркадий Исаакович Райкин. Была долгая беседа и прослушивание моих песен и на память мне великий артист на своей книге оставил автограф".

В этом году, кстати, Рудольф Кимович отмечает 80-летие, радушно принимает гостей и улыбается, но иногда в глазах появляется грусть и задумчивость. Композитор пережил многое. Любовь к вокальному искусству передалась Рудольфу Кимовичу от мамы. Спустя годы, его душевные и мелодичные песни исполняли Зыкина, Кобзон, Пугачёва, Магомаев, а знаменитая фирма «Мелодия» выпустила несколько авторских пластинок.

на фото: Рудольф Мануков с пластинкой фирмы "Мелодия" со своими сочинениями

Однако в 1980 году жизнь Рудольфа Манукова круто изменилась. Его обвинили в антисоветской деятельности и исключили из Союза композиторов. Несмотря на 20-летнее творческое молчание, сегодня Рудольфу Кимовичу есть, чем гордиться. Он обладатель золотой медали «За Веру и подвижничество», автор многих песен, романсов, баллад и камерно-инструментальных произведений.

Коллектив и слушатели радио «Орфей» с удовольствием слушают новинки фонотеки и поздравляют Рудольфа Кимовича с юбилеем!