Новый сезон в театре Покровского

Сезон в Камерном музыкальном театре имени Покровского обещает быть очень насыщенным и интересным. В ноябре состоится российская премьера оперы "Фрида и Диего" современного финского композитора Калеви Ахо. Партитуру этой оперы композитор подарил музыкальному руководителю театра Геннадию Николаевичу Рождественскому, маэстро и выступит в качестве дирижера-постановщика.

В январе-феврале пройдет очередной, восьмой фестиваль спектаклей Бориса Покровского. К этому событию будет возобновлена опера Ребикова "Дворянское гнездо" (режиссер И. Меркулов), предполагается проведение мастер–классов и научной конференции, посвященной творчеству Покровского. Весной театр представит премьеру трех одноактных опер Богуслава Мартину.

Обо всех событиях в прямом эфире радио «Орфей» расскажет генеральный директор театра Ара Карапетян. Эфир 27 октября в 16:00.