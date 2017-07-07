В Москве объявили лучших медиаменеджеров России

6 июля на летней террасе «Воробьи» ресторанного комплекса «Трамплин на Воробьевых» состоялось главное событие в сфере медиабизнеса – церемония вручения XVII национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2017».
Вручаемая второе десятилетие, премия «Медиа-Менеджер России», по мнению представителей медийного сообщества и независимых экспертов, по праву считается профессиональной и авторитетной оценкой современных достижений отечественного медиабизнеса.
В 2017 году на премию были номинированы более 90 топ-менеджеров компаний. Номинантов оценивали в четыре тура голосования общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), члены жюри и члены попечительского совета премии.
Лауреатами XVII Национальной Премии «Медиа-Менеджер России – 2017» стали:
Гран-при
Ольга Паскина, генеральный директор «Национальной медиа группы»
«Социальная ответственность медиабизнеса» в категории «За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности»
Юрий Ковалев, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации инвалидов «Доступ есть», основатель Портала для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE: «За эффективный менеджмент и развитие Портала для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE»
«Социальная ответственность медиабизнеса» в категории «За освещение темы»
Дмитрий Алешковский, директор АНО «Портал «Такие дела»: «За создание уникального социально-информационного продукта»
«Печатные СМИ» в категории «Федеральные печатные медиа»
Сергей Агафонов, главный редактор журнала «Огонек»: «За сохранение бренда и рост аудиторных показателей»
«Печатные СМИ» в категории «Региональные печатные медиа»
Альбина Бгатцева, директор Ставропольского филиала ИД «Комсомольская правда»: «За успешную реализацию в Северо-Кавказском регионе печатных и мультимедийных проектов ИД «Комсомольская правда»
Елена Ревнякова, генеральный директор «Аргументы и факты – Южный Урал»: «За эффективное управление, развитие и укрепление лидирующих позиций «АиФ – Южный Урал» на региональном рынке»
«Электронные СМИ» в категории «Телевидение» / «Федеральные эфирные каналы»
Николай Картозия, генеральный директор телекомпании «ПЯТНИЦА»: «За стабильный рост аудиторных и финансовых показателей и запуск продакшн-студии «Студия Пятница!»
Электронные СМИ» в категории «Телевидение» / «Региональные эфирные каналы»
Александр Малькевич, генеральный директор «ОРТРК»: «За создание регионального круглосуточного телеканала нового типа»
Электронные СМИ» в категории «Телевидение» / «Тематические каналы»
Марина Хрипунова, генеральный директор телеканала «Dомашний»: «За эффективное управление и качественное развитие телеканала «Dомашний»
«Электронные СМИ» в категории «Радиостанции» / «Федеральные радиостанции»
Ирина Ипатова, генеральный продюсер «Авторадио»: «За удержание первой позиции «Авторадио» в рейтинге московских радиостанций на протяжении 7 лет»
«Электронные СМИ» в категории «Радиостанции» / «Региональные радиостанции»
Юрий Понетайкин, генеральный директор «Саранск ТВ»: «За создание первой и единственной в России региональной эфирной спортивной радиостанции «Старт-FM»
«Интернет-СМИ» в категории «Информационные агентства»
Александр Штоль, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня»: «За создание новых трендов в фотожурналистике»
«Интернет СМИ» в категории «Онлайн-СМИ»
Екатерина Великина, главный редактор сайта cosmo.ru, ИД Independent Media: «За аудиторный прорыв и вывод cosmo.ruна лидирующую позицию среди женских интернет-изданий в России»
«Медиахолдинги» в категории «Федеральные»
Артур Джанибекян, генеральный директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение»: «За развитие и эффективное управление субхолдингом, за выдающиеся достижения в области создания развлекательного и юмористического контента»
«Медиахолдинги» в категории «Региональные»
Анастасия Власова, директор Медиагруппы «Центр»: «За создание и комплексное развитие мультимедийного холдинга, занявшего лидирующие позиции в регионе»
«Реклама и маркетинговые коммуникации» в категории «Руководитель по рекламе СМИ (сейлз-СМИ)»
Алексей Толстоган, генеральный директор «ЭвереСТ-С»: «За эффективную монетизацию рекламного ресурса «СТС Медиа» и инновационные решения на рынке ТВ-рекламы»
«Реклама и маркетинговые коммуникации» в категории «Руководитель департамента по маркетингу компании»
Лили Шерозия, маркетинг-директор ТВ-3: «За введение системы story-case взамен привычных рекламных кампаний»
Евгения Ленская, вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям, «Почта Банк»: «За создание креативной стратегии нового проекта – первого почтового банка в России»
«Реклама и маркетинговые коммуникации» в категории «Руководитель рекламного агентства»
Кирилл Коноплев, генеральный директор AG DeltaPlan, и Станислав Черный, исполнительный директорAG DeltaPlan: «За создание крупнейшего регионального агентства в стране и развитие регионального рекламного рынка»
Олег Поляков, президент Dentsu Aegis Network Russia: «За укрепление лидерства Dentsu Aegis Network на российском рынке и развитие технологичных индустриальных форматов»
«Реклама и маркетинговые коммуникации» в категории «Оut of Home Media»
Наталия Куликова, генеральный директор Video Planning: «За развитие и становление рынка DOOH в России»
«Коммуникации / Связи с общественностью» в категории «Руководитель департамента по коммуникациям компании, общественной или государственной организации»
Евгений Козлов, заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы: «За создание на базе портала правительства Москвы mos.ru востребованного канала коммуникации жителей города с органами власти»
Андрей Бирюков, руководитель департамента по связям с общественностью СК «Росгосстрах»: «За формирование и развитие PR-составляющей комплекса коммуникаций бренда «Росгосстрах»
Андрей Согрин, директор департамента связей с общественностью «Аэрофлота»: «За инновационную кросс-платформенную PR-стратегию»
«Коммуникации / Связи с общественностью» в категории «Руководитель агентства»
Михаил Маслов, генеральный директор, партнер агентства Ketchum: «За внедрение и развитие международных стандартов индустрии в России и СНГ»
«За вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России»
Андрей Благодыренко, заместитель главного редактора информационного агентства и радио Sputnik
«За вклад в развитие отрасли»
Екатерина Ерошкина, директор департамента коммерческого маркетинга «Европейской медиа группы»
Сергей Петров, генеральный директор Ассоциации Телевещателей и Профессионалов Рекламной Индустрии «Индустриальный комитет по телеизмерениям»
Валентина Полуказакова, генеральный директор, «Р.О.С.ПЕЧАТЬ» Липецкой области
Отраслевые партнеры
Ольга Дементьева, основатель и руководитель агентства по подбору топ-менеджеров в области стратегических коммуникаций и маркетинга executive search HR4PR: «За вклад в развитие профессиональной отрасли»
Специальные номинации:
Елена Массарская, издатель газет «Мой район.Москва» и «Малый бизнес»: «За эффективное управление издательским домом и запуск новых проектов»
Марина Сурыгина, генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr: «За внедрение инновационных технологий трансляции видеоконтента»
Мария Михайлова, руководитель отдела PR и маркетинга, «Москва Медиа»: «За продвижение всех продуктов холдинга «Москва Медиа»
Яна Портнова, директор медиацентра «Редакции газеты «Вечерняя Москва»: «За создание и внедрение оригинальной конвергентной концепции клубного направления медиахолдинга «Вечерняя Москва»
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании «НТВ»: «За социально ответственный проект в шоу-бизнесе»
Никита Тихонов-Рау, импакт-продюсер, художественный руководитель Лаборатории Социального Кино «Третий Сектор»: «За инновации в социальных кросс-медийных проектах»