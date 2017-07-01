С днём рождения, РАР! (видео)

День рождения отмечает Российская академия радио. Уже 10 лет организация отстаивает высокие стандарты качества отечественного радиовещания. На мероприятиях под эгидой Академии профессионалы обсуждают форматы радиостанций, перспективы развития и будущее радиовещания.
Генеральный директор радио «Орфей» Ирина Герасимова поздравляет коллег, сидя за роялем. Как это принято на единственной в России радиостанции классической музыки, в день рождения только живой звук.
Один из самых известных в России проектов Академии – ежегодная национальная премия «Радиомания». Золотые микрофоны получают лучшие ведущие и авторы программ российских радиостанций.
В пятницу, 30 июня, десятый день рождения Российская академия радио отметила церемонией вручения премий.
Профессионалы радиорынка собрались, чтобы поздравить РАР с днём рождения, а лауреатов «Радиомании» с наградой.
/Президент РАР Андрей Романченко прочитал обращение президента Путина/
Радио «Орфей», кстати, тоже становилось лауреатом «Радиомании». В прошлом году радиостанция получила золотой микрофон за уникальный проект «Возрождаем наследие русских композиторов. Николай Голованов».
/Автор текста и фотограф – Елена Оганесян /