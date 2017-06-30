История музыки или до-ре-ми (видео)

«Упражнения и танцы Гвидо» – премьера оперы современного композитора Владимира Мартынова в Детском музыкальном театре имени Сац. Что есть музыка, и откуда она появилась? Во всём мире её пишут нотами. Эту систему установил итальянский монах-бенедектинец Гвидо Аретинский. Именно он придумал письменный язык для музыки.

Гвидо хотел рационализировать музыкальное общение с Богом. Результат оказался неожиданным. С одной стороны, благодаря трудам монаха, мир услышал музыку великих композиторов: Моцарта, Баха, Генделя и других. А с другой стороны, музыка отошла от того сакрального, что так сильно хотел улучшить Гвидо – от григорианских хоралов.

Опера поднимает сложные даже для взрослого вопросы. Тем примечательней, что поставить произведение хватило сил только у Детского музыкального театра имени Сац. Несмотря на многослойность постановки, она позволяет увидеть всю историю музыки и человека, считает руководитель театра Георгий Исаакян.

Интервью телеканалу «Евроновости»:





Георгий ИСААКЯН: «Это размышление очень сегодняшнее о сути творчества, сути музыки, о восхождении к музыке. В нынешнее достаточно пошлое время это, в общем, очень несвоевременные размышления, но это не значит, что им не надо предаваться. И это не значит, что их не надо впускать в себя, и их не надо преподносить публике. Потому что, мне кажется, что как раз нашему театру, особенно в свете получения недавно нами Европейской оперной премии за просвещение – как раз самое дело заниматься такими сочинениями. Сочинениями многослойными, вызывающими на интеллектуальную дуэль и говорящими об очень базовых вещах в человеческой жизни, в человеческой истории».

Слова хора и солистов понятны не всем – оперу поют на латыни. Благодаря этому возникает ощущение почти гипнотическое. Незаметно для себя зритель чувствует движение музыки в истории человечества. Режиссёр Георгий Исаакян играет с пространством. Подобно монаху Гвидо, гости спектакля оказываются там, где всё только начинается. Для театра – это закулисье.

Поразмышлять о сути творчества можно на опере «Упражнения и танцы Гвидо» в Детском музыкальном театре имени Сац. Правда, уже с осени. Сегодня у театра закрытие сезона.

/Текст – Никита Курочко; фото – телеканал "Евроновости"/