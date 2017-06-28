Гуиро, водный барабан и российско-мексиканская дружба (видео)

Древние музыкальные инструменты Южной Америки пополнили коллекцию Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки. Подарки преподнесли посольство Мексики в России и Фонд культуры Чайковского в Мексике. Гуиро, водный барабан, тенабарис – на инструментах с экзотическим названием играли ещё в доколумбовую эпоху. Всего музыкальных подарков 14. Каждый их них создан из натуральных материалов: глины, тыквы и редких пород дерева. Звучание инструментов очень похожи на звуки природы.

Один из лучших способов познакомиться с культурами других народов – это услышать их музыку, уверен генеральный директор ВМОМК имени Глинки Михаил Брызгалов.

Интервью телеканалу «Евроновости».

Михаил БРЫЗГАЛОВ: «За этим стоит большая работа, наши личные очень хорошие отношения. Честно говоря, мы не ожидали такого жеста доброй воли. Нам это очень приятно. Я уверен, что это может быть хорошим примером и для других наших коллег, потому что в Российском главном национальном музее музыки представляются музыкальные инструменты – это всегда вызывает восторг у публики, которая приходит в музей. Все хотят побольше узнать о тех или иных народах, их культуре. Через музыкальные инструменты – очень простой способ это сделать».

На церемонии передачи инструментов также прошёл концерт «Философия ритма». Мастер перкуссии Габриэла Хименес и российская альтистка Милана Соболева показали, что дружить можно как странами, так и музыкальными стилями. Увидеть древние музыкальные инструменты Мексики и познакомиться с их историей можно будет в Музее музыкальной культуры имени Глинки.

/Текст – Никита Курочко; фото – телеканал "Евроновости"/