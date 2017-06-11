Фестивальная эклектика: Лариса Долина, Чайковский и грибы (видео)

Международный музыкальный фестиваль Чайковского стартует во вторник, 13 июня, в подмосковном Клину. Организаторы обещают, что в меню местных кафе и ресторанов появятся блюда, приготовленные по любимым рецептам самого Петра Ильича, который, как говорят, был страстным грибником.

В музыкальном же меню большое разнообразие: Лариса Долина и Максим Дунаевский, Юрий Башмет и Сергей Стадлер, а также много других звёздных имён, известных не только любителям классической музыки. Постоянные участники фестиваля – оркестр и солисты Московского театра «Геликон-опера». Его художественный руководитель Дмитрий Бертман считает, что подмосковный Клин должен стать музыкальной столицей России.

Дмитрий БЕРТМАН: «Для меня этот фестиваль, во-первых, память места. Это место, где энергия Петра Ильича жива, и любой человек, который туда приезжает, ощущает это, потому что там жив Чайковский, там, в Доме-музее Чайковского, всю жизнь работали люди, которые охраняли эту атмосферу. И они донесли её до нас. Фестиваль – это новое, это то, что начинается, а мне всегда нравится что-то начинать, и быть в начале чего-то, не жить за счёт каких-то вещей, созданных до меня, а хочется что-то самому сделать. Я чувствую себя сопричастным, и в этом моё большое счастье».

Фестиваль Чайковского в Клину пройдёт уже в третий раз и продлится до воскресенья, 18 июня.

Полная программа фестиваля на сайте Музея-заповедника Чайковского.