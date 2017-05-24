Международный форум "Русскоязычное вещание в условиях возрастающей роли информации в мире"

19 мая Российская Академия Радио провела третий ежегодный Международный Форум русскоязычных вещателей «Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире». Форум прошел при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Генеральный информационный партнер мероприятия – МТРК «Мир». Информационный партнер Радио Sputnik.

Форум открыл Вице-президент Российской Академии Радио, Генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин, он поблагодарил партнеров и участников форума от имени Академии Радио и сказал, что русскоязычные вещатели, по его мнению, достойны особой похвалы за сохранение российской культуры, традиций и языка в других странах. Академия Радио вышла на международный уровень, и отныне будет уделять еще больше внимания русскоязычным вещателям за рубежом и их проблемам, а ежегодно проводимый форум призван стать для них объединительной площадкой.

От имени Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского с приветственным словом участникам форума выступила его заместитель Татьяна Наумова. «В мультикультурном мире русскоязычное сообщество вещателей выступает одним из важных гарантов сохранения богатства, чистоты и самобытности русского языка как общего культурного достояния народов России и мира, становится проводником не только альтернативной, из первых уст информации о России, но и своей деятельностью способствует продвижению русской культуры и русского языка в странах, где крепки исторические связи с нашей страной», — говорится в приветствии.

Дмитрий Киселев, Генеральный директор МИА «Россия сегодня» также принял участие в работе форума. Дмитрий Константинович сообщил, что радио как формат не устарело и никогда не устареет, ведь радио, в отличие от телевидения, остается «языком мысли». Вещание на русском языке продолжает играть очень важную роль, причем как в России, так и для всего человечества, заявил он.

Киселев назвал вещание на русском языке цивилизационным украшением планеты. «Радио на русском языке несет особую ответственность, продолжая традиции русской литературы, которая по праву считается украшением мировой культуры», -считает он.

«Роль русскоязычных вещателей велика в вопросе примирения конфликта ряда стран Запада с Россией, вызванного мировоззренческим спором»,- заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также обратился к участникам форума на открытии.

«Я убежден в том, что конфликт между Россией и определенной частью окружающего мира… к западу от России… он на самом деле сводится к спору о том, чем должен управляться мир: силой права или правом силы», — сказал Косачев.

«Здесь очень важно, чтобы эта наша позиция доходила до… тех людей, которые живут в мире в непредвзятом, в неискаженном виде… Ваша работа, конечно же, должна служить тому, чтобы в конечном итоге преодолевать существующие разногласия между Россией и окружающим миром», — добавил он.

Также с приветственным словом выступили Екатерина Ларина (Директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Ольга Евко (Начальник Управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики, Росотрудничество), Вардан Тоганян (Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в России).

В работе форума приняли участие множество ярких участников, интересных спикеров, интервью некоторых из них прозвучали в прямом эфире радио Sputnik,пока форум продолжал свою работу.

Основные задачи форума – сохранение чистоты, богатства и самобытности русского языка в иностранных русскоязычных СМИ, интеграция отечественной культуры в мире, повышение значимости радио, вещающего на русском языке за пределами России, а также выработка оптимальных путей развития русскоязычных радиостанций в новой коммуникационной реальности.

Форум проводится в целях укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В 2017 году форум собрал более 250 участников, география заметно расширилась, теперь можно смело сказать, что форум стал постоянной площадкой для обмена опытом русскоязычных вещателей со всех уголков мира. Инновацией текущего года для форума стала прямая трансляция, которая осуществлялась на сайте РАР, таким образом, участники из других стран, которые не имели возможности принять участие в форуме лично, наблюдали за ним удаленно и задавали вопросы спикерам в режиме реального времени.

В этом году форум прошел при активной поддержке и участии Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Несомненным шагом вперед для форума стало участие представителей российских фондов, это помогло зарубежным вещателям получить информацию о дополнительных возможностях финансирования и иной поддержки их работы, а также привлечения к участию в различных конкурсных программах для профессионалов в области радио, телевидения и других сферах.

Активное привлечение Российской Академией Радио органов государственной власти, коммерческих и некоммерческих предприятий для участия в Международной форуме русскоязычных вещателей стало гарантом успешности проведения форума и его практической пользы для всех участников. Все это отражено в резолюции, которая была принята по итогам проведения форума.

Вы можете ознакомиться с мнениями экспертов форума, а также с резолюцией, которую составили и приняли участники мероприятия по итогам.