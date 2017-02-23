Концерт оркестра "musicAeterna" под управлением Теодора Курентзиса в Концертном зале радио "Орфей"

24 февраля в Концертном зале радио «Орфей» к 45-летию Теодора Курентзиса прозвучит концерт оркестра «musicAeterna», солистка - Изабель Фауст, дирижер - Теодор Курентзис. В программе произведения Л. ван Бетховена (Симфония №5 и Концерт для скрипки с оркестром). Запись из Большого зала консерватории от 23.03.2008г. Концерт организован Московской Государственной филармонией.

Теодор Курентзис родился в Греции, в Афинах. С начала 1990-х живет и работает в России. Учился в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова в классе легендарного дирижера, профессора Ильи Мусина, учениками которого в разные годы были также Одиссей Димитриади, Валерий Гергиев и Семен Бычков.

В настоящее время он - художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля. Основатель и художественный руководитель оркестра musicAeterna и камерного хора musicAeterna (созданы в 2004 году, в период работы Курентзиса на посту главного дирижера Новосибирского академического театра оперы и балета (2004—2010)). Кавалер Ордена Дружбы (2008). Шестикратный обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».

/фото permopera.ru/