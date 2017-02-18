В ожидании красноярской весны

Совсем скоро в столице Красноярского края начнется традиционный краевой смотр театрального искусства. Региональный фестиваль-конкурс «Театральная весна» проводится уже не впервые, проходит ежегодно и всегда с неизменным успехом, привлекая самое широкое внимание местной публики.

Красноярский край богат театральными традициями, не только в самом Красноярске есть немало интересных коллективов, но и по всему огромному региону. Отбор театральных работ на фестиваль традиционно ведут два жюри – по драматическому и музыкальному театрам. В этом году автору этих строк выпала честь поработать в составе жюри по музыкальному театру. Говорить о каких-то итогах деятельности еще рано и некорректно – они будут официально оглашены на мероприятиях фестиваля, где прозвучат имена победителей. Но о некоторых своих впечатлениях в предварительном порядке, думается, сказать вполне уместно.

Музыкальные театры края выставили на суд жюри на этот раз десять работ – очень разных и по жанровой принадлежности, и по решаемым художественным задачам, и по избранной эстетике.

Красноярский театр оперы и балеты «по оперному ведомству» представил премьеру прошлого сезона – оперу Дж. Верди «Травиата» в постановке режиссера Надежды Столбовой и дирижера Дмитрия Волосникова – смелую и неординарную работу, неоднозначно принятую в городе и крае, предлагающую авторский взгляд на сверхпопулярное произведение оперной литературы.

По части балета театр предложил два названия. Первое – «Сильфида» Х. Лёвенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля, за редакцию и возобновление которой была ответственна целая группа красноярских хореографов (О. Акинфеева, Н. Матус-Марчук, Н. Хакимова, И. Климин). Второе – «Золушка» С. Прокофьева, поставленная художественным руководителем театра Сергеем Бобровым: премьера спектакля состоялась еще в 2007 году и на этот раз данная работа – авторское возобновление, которое, по признанию самого Боброва, еще требует доработки и доведения до ума, в частности второй акт длится всего двадцать минут и очевидно, что над ним еще будут трудиться. К сожалению проблемой обоих балетных спектаклей явилось весьма слабое музыкальное сопровождение, когда оркестр театра не звучал на должном уровне, что в общем-то удивительно для пусть и не академического, но все же оперного театра.

Оперный театр также показал еще и детский проект – музыкальную сказку в двух действиях «V Красной шапочке» на музыку Алексея Рыбникова. Это работа Образцовой детской оперной студии театра (худрук – Н. Цюпа), а режиссером-постановщиком выступил Вячеслав Цюпа. Своеобразное преломление известной сказки Шарля Перро с вкраплением сюжетных элементов из многих прочих историй рождает оригинальный калейдоскоп, к сожалению, не во всех своих компонентах сбалансированный, хотя и не лишенный ярких актерских работ как среди детей, так и среди взрослых исполнителей.

Проектный характер носит и спектакль-фантазия о жизни и творчестве Эдит Пиаф «Диду», показанный на сцене Красноярского музыкального театра. Это вновь работа режиссера Н. Столбовой, а также художника Елены Лукиянчук и руководителя проекта Натальи Железко. Исповедальный характер фантазии, лаконичное и стильное оформление сцены и бесспорный талант артистов, занятых в спектакле, рождают интересное синтетическое действо, любопытное, прежде всего, как стартовый вариант именно в области музыкального театра Красноярья.

Сам же Красноярский музтеатр предложил к фестивалю два спектакля, оба весьма традиционные – выдержанных в рамках эстетики опереточно-мюзикловой феерии. Первый – это «Марица» И. Кальмана в постановке главного режиссера театра Н. Покотыло. Второй – музыкальная комедия М. Самойлова «Дон Жуан в Севилье», работа режиссера-постановщика В. Питальского. Обе работы – яркие и интересные, но не лишенные недостатков, главным образом связанных с проблематикой современной интерпретации, современного представления такого материала как классическая оперетта и советская музкомедия. Ключ к этому пока российским театром не найден, и эти поиски продолжаются повсеместно, в том числе и в Красноярске. Обе работы имеют ряд интересных актерских решений, и обеим не всегда хватает качественного музыкального наполнения, последнее особенно касается работы звукорежиссера (спектакли в музтеатре идут с микрофонным звукоусилением), что во много обесценивает то хорошее, что в спектаклях, безусловно, есть.

Единственный вне Красноярска музыкальный театр края находится в городе Железногорске, бывшем Красноярске-26. Местный театр оперетты предложил к просмотру три названия. Детский спектакль «Кот в сапогах» (пьеса Е. Шашина и Е. Муравьева, режиссер А. Потылицин), современный водевиль «Так не бывает!» (музыка К. Брейтбурга, постановка И. Меркулова), и советскую оперетту (с сильно переделанным в соответствие с современными веяниями либретто) Ю. Милютина «Поцелуй Чаниты» (постановка А. Потылицина). Удивление и уважение вызывает сам факт существования музыкального театра в закрытом административно-территориальном образовании, который на протяжении уже не одного десятилетия ведет весьма активную творческую жизнь. В его текущем репертуаре около двух десятков классических оперетт и современных музкомедий. В эстетическом плане заявленные спектакли в большей степени свидетельствуют о приверженности театра поддержанию отечественной традиции в области оперетты, нежели о поисках чего-то нового и неординарного.

Так или иначе, палитра краевого смотра получается пестрой и любопытной, весьма разнообразной, даже разноплановой. Пожелаем же красноярскому зрителю новых интересных впечатлений, радости встречи с искусством земляков.

Александр Матусевич

/фото krasopera.ru , muztk.ru , operettak26.ru/