К 120-летию со дня рождения Мариан Андерсон прозвучат ее записи в Концертном зале радио "Орфей"

17 февраля к 120-летию со дня рождения Мариан Андерсон в Концертном зале радио «Орфей» прозвучат арии из опер, романсы, песни, негритянские спиричуэлс. Записи фирмы «Мелодия».

Американская певица Мэриан Андерсон - первая афро-американская певица (контральто), выступавшая на сцене «Метрополитен-опера» (1955). Незаурядные способности помогли ей добиться впечатляющих результатов. Обладая голосом огромного диапазона, она исполняла и партии сопрано.

Мариан Андерсон родилась в Филадельфии. Еще совсем маленькой она стала выступать в церковном хоре. Но попытка поступить в музыкальную школу не увенчалась успехом: «Мы не принимаем цветных», — услышала девочка.

В 1925 году Мариан Андерсон была удостоена первой премии на конкурсе вокалистов в Нью-Йорке. С этого времени началась интенсивная концертная деятельность певицы.

Она дебютировала на оперной сцене, исполнив партию Ульрики в «Бал-маскараде» Верди. Андерсон была первой негритянской певицей, выступившей на сцене Нью-Йоркской Метрополитен-опера.

В 1958 году она стала «послом доброй воли» ООН, в 1972 г. получила от ООН Премию Мира. В 1991-ом стала лауреатом премии Грэмми в номинации «За жизнь в искусстве». В 2005 году в её честь была выпущена почтовая марка. За вклад в индустрию звукозаписи на Голливудской «Аллее славы» открыта именная Звезда певицы № 6262, которая расположена на Голливудском бульваре.

Репертуар Андерсон составляли произведения И. С. Баха, Шуберта, Верди, Сен-Санса, Брамса, Сибелиуса, Малера, а также афроамериканские духовные песни.