Упоительный Россини в творчестве Дмитрия Корчака

В век высоких технологий границы и расстояния уже не имеют решающего значения. Вчера артист был в Москве, а сегодня он вышел на сцену театра на другом конце земли, как в нашем случае. Именно так обстоят дела в плотном рабочем графике тенора, а теперь и дирижёра, Дмитрия Корчака, который провёл уже несколько спектаклей на знаменитой сцене театра «Метрополитен» в Нью-Йорке в партии Графа Альмавивы в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини. И опять Россини!

Среди предновогоднего концертного многообразия особое место заняла программа из произведений Дж. Россини «Ночь в Италии», представленная в ММДМ. На сцене соединились мощные силы исполнителей: Национальный филармонический оркестр Владимира Спивакова, хор Академии хорового искусства под руководством им. Попова, солисты Екатерина Морозова (сопрано), Агунда Кулаева, Василиса Бержанская (обе - меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Николай Диденко (бас). Дирижёрский пульт в этот вечер принадлежал маэстро Дмитрию Корчаку. Это был его дебют в качестве дирижёра в родной Москве.

Программа была не только оригинальной, но и очень трудной по исполнению. Многие певцы вообще были не в Москве, да и дирижёр только что закончил выступление на сцене Венской оперы. Как сложился такой великолепный ансамбль, так высоко оцененный публикой, пришедшей в тот вечер на столь долгожданный концерт?

Дирижёр и певец, автор программы, Дмитрий Корчак, находясь в Нью-Йорке, любезно согласился ответить на несколько вопросов для нашего издания.

Каков смысл названия Вашей последней программы, представленной на сцене ММДМ - "Ночь в Италии"?

Название программы придумывал не я. Это был уже готовый абонемент НФОР в Доме музыки и мне предложили эту свободную дату. Я был счастлив этому предложению и тотчас же согласился. Я уже знаю много лет Георгия Агеева, директора оркестра, и самого маэстро Владимира Спивакова. Все же с их стороны было большой смелостью поверить в меня и предложить дебют в Москве именно в таком знаменитом зале и с таким невероятным составом участников. Я в очередной раз убеждаюсь, что мне в жизни встречались всегда самые настоящие друзья, глубокие музыканты, интереснейшие личности, как в музыкантском плане, так и в чисто человеческом.

Надо отдать должное организаторам и моим друзьям из оркестра, что выбор музыки был полностью моей прерогативой. Это, на мой взгляд, очень важно для музыканта, высказать себя в том, что тебе самому в этот момент интересно. Единственная просьба организаторов заключалась в том, чтобы программа была на итальянском языке или имела отношение к Италии, исходя из уже заявленного названия абонемента. Учитывая эту просьбу и имея такой потрясающий оркестр, мой родной хор Академии хорового искусства, невероятно талантливых солистов, родилась эта, на мой взгляд, редкая для московской сцены, но интереснейшая по своей сути программа.

Как проходил кастинг в эту программу? Какие идеи были заложены в систему отбора исполнителей?

Вы задали очень интересный вопрос. Этого никто не знает и никогда не задаётся подобным вопросом, посетив концерт такого уровня по составу участников. Всем всегда кажется, что это само собой разумеющееся явление. Непростые кризисные времена затронули не только весь мир, но и Россию в том числе. Или правильнее сказать, что этот кризис мы чувствуем не только в России, но и, как ни странно, за рубежом. Да, Москва мегаполис с большим количеством театров и концертных площадок. Но не всегда концерты имеют поддержку спонсоров, есть еще понятие абонемента, где бюджеты имеют свой объективный лимит. Часто они сковывают желания артистов, в том числе, и в выборе состава участников. Особенно, если твоим условием являются вменяемые цены на билеты, которые могут себе позволить наши любители классической музыки. Так вот, то, что вы видели на сцене, – это был подвижнический труд всех артистов без исключения, которые собрались совершенно за символический гонорар, а некоторые и вовсе без него, поддержать меня в этот важный для меня день. Они все, особенно ребята из хора, прекрасно помнят, какой я был требовательный на репетициях, но они все чувствуют, в тоже время, мое отношение к ним, мою любовь и небезразличие к музыке. Все ребята были открыты для работы, и я это очень ценю. И знаете, я считаю, что все зрители были счастливыми людьми в тот вечер лишь потому, что они услышали исполнение мирового уровня, как по составу исполнителей, так и по качеству их исполнения, что не соответствовало бюджету концерта. Больше скажу, такому составу позавидовал бы любой зал мира. Это случилось благодаря нашему теплому отношению друг к другу, нашей дружбе и уважению.

Вы ведь много раз исполняли партию тенора в "Stabat Mater". Что Вас объединяет с Алексеем Татаринцевым в исполнении этой партии?

Действительно, я пел эту партию много раз, на разных сценах. Из особо памятных – это фестиваль в Пезаро, театр «Ла Скала», театр «Сан Карло», в Токио, с великими дирижерами современности, такими как Альберто Дзедда, Риккардо Мути, Риккардо Шайи, Зубин Мета. В этом году я вновь выйду на сцену россиниевского фестиваля в этой партии, а в следующем сезоне с маэстро Мути в Чикаго. Все эти перечисления дают понять, что я неплохо знаю эту музыку и на себе ощутил все сложности и подводные камни этого полотна.

Будучи также дипломированным хормейстером, мне интересно прикасаться именно к произведениям, в которых участвует и хор. Сам репетиционный процесс мне доставляет огромное удовольствие.

Выбор всех участников концерта – это моё решение. И я считаю, что попал в точку. Поверьте, даже самые лучшие концертные площадки мира с трудом подобрали бы такой сбалансированный состав исполнителей квартета солистов в «Stabat Mater». При этом каждый исполнитель абсолютно индивидуален, исполняя отдельно технически сложнейшие арии и дуэты. И Екатерина Морозова, и Агунда Кулаева - ведущие солистки Большого театра. Агунда, кстати, ради меня на один день приехала из Берлина, где работала на постановке. Николай Диденко и Алексей Татаринцев – выпускники Академии хорового искусства и также оперные певцы с феноменальной карьерой. Этим, наверное, все сказано. Это мои друзья с детства, потрясающие певцы и тонкие музыканты. Понимая, какой Алексей музыкант и стилистически безупречный певец, я его пригласил год назад спеть соло тенора во “Всенощном бдении” Рахманинова, которое мы исполняли на Пасхальном фестивале по приглашению Валерия Гергиева. Он так тонко спел это, как я слышу внутренним слухом. «Stabat Mater» мы исполняли с Алексеем летом в Швейцарии на фестивале, и там я уже понял, что его кандидатура для меня является не обсуждаемой. Мне кажется, что мы чувствуем эту музыку одинаково с ним, поэтому нам легко дышать вместе.

Особый акцент хочу сделать на еще одной солистке, Василисе Бержанской, исполнившей в первом отделении сложнейшую кантату Россини «Жанна д’Арк». Это редко исполняющаяся музыка, прежде всего, в силу её невероятной сложностью. Сегодня немногие певицы в мире могут не побояться открыть эту партитуру. Это, скорее даже, не кантата в нашем понимании, а сцена из оперы, с очень сложными речитативами, где проявляется мастерство артиста, прежде всего, как драматического актера, кантиленная часть и сверхсложная кабалетта в конце. Отдельная благодарность Дмитрию Юрьевичу Вдовину, который взял под свое крыло и контролировал Василису при подготовке материала. Зная, какая занятость у Василисы в Большом театре, она все же нашла время серьезно подготовить и впеть этот материал. Мы много нового, репетируя с ней вместе, открыли в этой партитуре. Это как раз история, когда репетиции могут быть еще важнее самого концерта. Я видел, как она на этом произведении выросла как музыкант и интерпретатор. Альберто Дзедда тоже к ней очень тепло относится, с прошлого лета следит за ее карьерой и для этого выступления лично для нее написал вариации и каденции. Как говорил Виктор Сергеевич Попов, иногда один концерт и приготовление к нему бывает важнее года в университете. Вот, на мой взгляд, это как раз именно та ситуация, которую Василиса героически выдержала и, что самое главное, почувствовала уверенность в новой для неё музыке Россини, в которой она имеет все шансы сделать мировую карьеру.

Вы работали, продолжаете работать и общаться с маэстро Альберто Дзеддой. Какие принципы, приёмы в исполнение музыки Россини Вы внесли, почерпнув их из опыта общения с великим маэстро?

Вообще в Пезаро на фестивале я открыл для себя разного Россини. Ведь композитор сочинил не только «Севильского цирюльника», но и абсолютно гениальные другие комические оперы, а также целый пласт опер-сериа. Кстати, благодаря маэстро Дзедде, и в Москве мы ежегодно имеем возможности услышать эти оперы. В этом году исполнялась опера «Эрмиона», которую я после услышанного концерта в Москве также исполнил в Париже с маэстро. Он невероятный человек. Он любит Россини без остатка и безоговорочно. И, самое главное , чему я у него научился, – это везде слышать музыку, даже когда качественно бывают не самые гениальные его страницы. Я почувствовал, что у него внутреннее развитие этой музыки образуется совершенно в других пластах, нежели мы привыкли слышать в обычных или даже весьма хороших исполнениях. Она у него всегда живая, легкая, всегда выверена кульминация и скоординированы подходы к ней. Даже в свои немолодые годы он невероятно подвижный и чуткий дирижер, умеющий дышать с певцами. И так, как он работает над речитативами, – нужно учиться нам всем - и певцам, и молодым дирижерам.

Если можно, приоткройте "завесу тайны": над какими новыми программами Вы работаете, размышляете? Что ждёт зрителей?

В этом сезоне у меня сложные дебюты. Сейчас я в Нью-Йорке и, как ни странно, исполняю на сцене театра «Метрополитен» опять Россини, «Севильского цирюльника» в очень светлой и смешной постановке. В этом и следующем сезоне будет много новых партий, которые мне предстоит выучить. Это и «Торвальдо и Дорлиска» для фестиваля в Пезаро, это и «Орфей» Глюка для Чикаго в постановке великого Ноймайера, затем в Берлине новая постановка «Пророка» Мейербера. В Палермо «Вильгельм Телль», «Пуритане» и «Любовный напиток» в Венской опере.

В качестве дирижера тоже будут некоторые концерты. Я с удовольствием принял приглашение Вероники Джиоевой спеть на ее фестивале в Новосибирске Ленского и встать за дирижерский пульт заключительного гала-концерта фестиваля. Также в планах концерт с замечательным оркестром «Виртуозы Москвы» и некоторые другие предложения, которые мы обсуждаем. Но все же я не прекращаю петь, и в Москве в апреле я спою партию Тонио, в опере Доницетти «Дочь полка» на сцене Московской консерватории в концерте, который организует Наталья Игнатенко и Фонд всеми нами любимой Елены Васильевны Образцовой. Поэтому жду нашей встречи в апреле в Москве.

Из того, что поведал нам Дмитрий Корчак, сложилось представление о масштабах колоссальной работы многих людей, работы, которая не видна зрителям, но без которой невозможно достижение результата. В предыдущем интервью (www.muzcentrum.ru/news/20983-novye-grani-talanta) Дмитрий Корчак говорил о своём учителе В.С. Попове:

«Понятия «остановиться на достигнутом » для него просто не существовало. Это и всех нас учило быть вдумчивыми музыкантами, всегда ищущими краски, детали истории, образы и стили. Вы даже представить себе не можете, насколько он внутри всех нас - многих поколений людей, не всегда продолживших именно музыкальную карьеру. Но он живет в нас, мы его чувствуем, внутренне советуемся и совестью отчитываемся за проделанное».

Да, профессор В.С. Попов принял бы такой отчёт и радовался бы успехам своих учеников!

Людмила Краснова

/фото facebook.com/DMITRY-KORCHAK/