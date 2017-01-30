Преемственность поколений

XI детский фестиваль искусств "Январские вечера" завершился гала-концертом, который традиционно прошел в ГМИИ им. Пушкина. В этот раз организаторы собрали вместе лауреатов телевизионного конкурса "Щелкунчик" разных лет.

Устроитель фестиваля - руководство МССМШ имени Гнесиных - традиционно включает в концерты "Январских вечеров" элемент интерактива с публикой. Ярким примером такой работы стало уже открытие фестиваля, когда маленьким слушателям-зрителям и их родителям была представлена музыкально-литературная композиция по мотивам любимой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Музыку к сказке написал современный российский композитор Александр Розенблат: «Льюис Кэрролл пошутил над литературой, поэзией, он играл словами, создавал каламбуры. Я в «Алисе» 80 тем мировой классики перевернул вверх тормашками». В музыкальную партитуру оказались вплетены знакомые мелодии композиторов разных эпох – А. Бородина, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ж. Бизе, Э. Грига, К. Дебюсси, И. Стравинского, – но в неожиданном, оригинальном и современном звучании.

Сюиту исполнил оркестр «Гнесинские виртуозы» МССМШ им. Гнесиных – уникальный юношеский коллектив, в составе которого учащиеся старших классов школы, возглавляемый директором МССМШ им. Гнесиных Михаилом Хохловым. Текст Кэролла озвучила артистка Московской филармонии Виктория Захарова. Музыкально-литературная композиция сопровождалась показом видеофильма, созданного на основе детских рисунков. В этом году юные художники превысили 10-летний рекорд фестиваля, прислав более 500 рисунков из разных городов России!

Заключительный концерт не стал исключением в плане интерактива. Маленькие слушатели после каждого выступления задавали участникам вопросы о том, сколько часов они занимаются, почему выбрали именно этот инструмент, когда впервые пришли в музыкальную школу и т.д.

Самой юной исполнительнице, саксофонистке Софии Тюриной из Балаково, всего 9 лет. Самый старший лауреат Первого конкурса "Щелкунчик", Ростислав Шараевский, уже сам воспитывает молодые таланты, работая в МССМШ имени Гнесиных. Среди его учеников два участника гала-концерта - ударники Антон Кобозев и Артур Жернаков. Он вместе со своими воспитанниками завершил гала-концерт совместным исполнением Фантазии на темы из оперы "Кармен" в аранжировке Д.Лукьянова.

Преемственность поколений, представленная на концерте, позволяет сделать совсем нехитрый вывод. Победа на "Щелкунчике" открыла новые возможности для молодых музыкантов. Сейчас они продолжают свое образование в самых престижных музыкальных заведениях России: ЦМШ при Московской консерватории, музыкальной школе при училище им. Римского-Корсакова и, конечно же, в Гнесинской десятилетке. Они сотрудничают с ведущими оркестрами, среди которых "Виртуозы Москвы" и Академический Симфонический оркестр Московской филармонии; получают стипендии за талант и достижения и побеждают в новых конкурсах, вдохновляя новых ребят на занятия музыкой.

Наталия Сергеева, Александр Матусевич

Фотографии предоставлены пресс-службой МССМШ имени Гнесиных