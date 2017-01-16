К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта цикл "Шубертиада" в Концертном зале радио "Орфей"

31 января исполнится 220 лет со дня рождения Франца Шуберта. К юбилею композитора Концертный зал радио «Орфей» начинает трансляцию концертов фестиваля Геннадия Рождественского «Шубертиада».

16 января . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. Фестиваль Г. Рождественского «Шубертиада». Вечер 1-й. В программе произведения Ф. Шуберта – Увертюра Си бемоль мажор, Месса №1 Фа мажор и «Немецкая месса». Исполнители – Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Г. Рождественского. Запись из Большого зала консерватории от 02.12.2008г.

18 января . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. Фестиваль Г. Рождественского «Шубертиада». Вечер 2-й. В программе произведения Ф. Шуберта – Увертюра ми минор, Мессы №3 Си бемоль мажор и №4 До мажор. Исполнители – Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Г. Рождественского. Запись из Большого зала консерватории от 07.12.2008г.

20 января . Концертный зал радио «Орфей». К 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. Фестиваль Г. Рождественского «Шубертиада». Вечер 3-й. В программе: зингшпиль Ф. Шуберта «Заговорщики или домашняя война». Исполнители – солисты музыкальных театров Москвы и Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Г. Рождественского. Запись из Большого зала консерватории от 12.12.2008г.